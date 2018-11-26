Altın fiyatları kasım ayının son haftasına nasıl başladı? Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

İstanbul Kapalıçarşı’da 208 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 208,20 liradan, bin 371 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 392 liradan, 190 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 194 liradan, bin 340 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 360 liradan, 670 liradan alınan Yarım Ziynet 680 liradan ve 335 liradan alınan Çeyrek Ziynet 340 liradan satıldı. İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 208,00 208,20 (Alış Satış)
Cumhuriyet Ata Lira 1.371,00 1.392,00 (Alış Satış)
22 Ayar Bilezik(Gr.) 190,00 194,00 (Alış Satış)
Lira(Tam) Ziynet 1.340,00 1.360,00 (Alış Satış)
Yarım Ziynet 670,00 680,00 (Alış Satış)
Çeyrek Ziynet 335,00 340,00 (Alış Satış)
(AA-İHA)