Altın fiyatları kasım ayının son haftasına nasıl başladı? Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

26 Kasım 2018 altın fiyatları belli oldu. Kasım ayına durgun başlayan altın fiyatlarında ufak hareketlenmeler var. Çok dik bir yükseliş ya da düşüş görülmeyen gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı yüzde 0,38 azalışla 208,20 liradan işlem görüyor. Peki diğer altın türlerinde durum ne? Cumhuriyet altını kaç TL? Yarım altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...