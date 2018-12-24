Altın fiyatları yükseliyor mu? İşte 24 Aralık çeyrek ve gram altın fiyatları…

Geçtiğimiz haftayı hafif bir yükseliş ile tamamlayan altın fiyatları 24 Aralık Pazartesi gününe yatay seyirde başladı. Altın fiyatları yaz sezonuna oranla bu günlerde durgun. Peki çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar...

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından ve altın hediye etmeyi planlayan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Altın fiyatlarının hızlı hareketi son haftalarda duruldu ve altın fiyatları dalgalı bir seyir izlemeye başladı. Gram altın güne 215 lira seviyelerinde başladı. Güncel çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları haberimizde.

ALTIN FİYATLARI 24 ARALIK

Çeyrek altın 24 Aralık tarihinde, 340,73 TL’den alınıp, 348,49 TL’den satılıyor.

Gram altın ise 215,31 TL’den alınırken 215,36 TL’den satışa sunuluyor.

Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.409,00 TL’den alınırken, 1.431,00 TL’den satılıyor.

Yarım altın ise 679,33 TL’den alınıyor ve 696,97 TL’den satılıyor.



ALTIN NERELERDE KULLANILIR?

Bugüne kadar yeryüzünden çıkarılan bütün altının yarıdan fazlası hükümetlerin ve merkez bankalarının elindedir. Gerek her ülkede kâğıt para emisyonunun güvencesi olarak, gerek milletlerarası bir ödeme aracı olarak eskiden beri büyük önem taşıyan altın, metalle çalışan zanaatçıların gözünde de değerini korumaktadır. Kuyumculukta altının genellikle gümüşlü, palladyumlu, bakırlı veya platinli alaşımları çok kullanılır.

Elektrik iletkenliği yüksek (gümüş ve bakırdan sonra) ve kolayca kimyasal tepkimeye girmeyen altın en çok elektrik ve elektronik sanayilerde bağlantıların, terminallerin, baskı devrelerinin, transistörlerin ve yarı iletken sistemlerin kaplanmasında kullanılır. Üstüne düşen kızılötesi ışınların yaklaşık yüzde 98'ini yansıtarak geri çevirebilen ince altın levhalar, uzay elbiselerinin başlığındaki göz deliklerinde zararlı ışınlardan korunmayı ve sun'i uyduların yüzeylerinde sıcaklığın denetlenebilmesini sağlar. Büyük büro binalarının pencerelerinde de gene ince levhalar halinde altın kullanılması, yalnız estetik açısından değil, bu yansıtıcı yüzeyin çevreyle ısı alış-verişini büyük ölçüde azaltmasından kaynaklanır. Lal camlara parlak kırmızı rengini veren, camsı kütlenin içinde kolloidal halinde dağılmış olan çok az miktardaki altındır.Ancak insanlar çoğunlukla takı ve süs eşyası içinde kullanır.