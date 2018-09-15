Altın fiyatlarında son durum ne? İşte hafta kapanışında çeyrek ve gram altın fiyatları…

Altın fiyatlarında son durum yatırımcı tarafından ilgiyle araştırılıyor.. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ne kadar oldu sorusunun cevabı merak ediliyor. Altının gram fiyatı son hesaplamalara göre 236,43 olarak belirlendi. İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki değişkenlik nedeniyle vatandaşlar sık sık internetten güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Gelişmekte olan piyasalarda görülen çalkantılar etkisiyle petrol fiyatlarında görülen gerileme, ABD´nin Kasım ayında İran´a yönelik getireceği yaptırımların piyasayı daraltacağı endişesiyle hareket kazandı. İşte güncel altın fiyatları…

15 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN: Çeyrek altın 378,45 lira oldu. Çeyrek altının satış fiyatı ise 387,56 lira

GRAM ALTIN: Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 236,43 lira oldu

CUMHURİYET ALTINI: Cumhuriyet altını 1.560,00 liradan alınırken 1.580,00 liradan satılıyor.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamandada uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.