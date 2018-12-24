Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun vereceği nihai kararda...Asgari ücretin netleşmesi için dördüncü kez bir araya gelecek olan komisyon son toplantıda net bir açıklama yapacak. Peki 2019 yılında asgari ücrete tahminen ne kadar zam yapılacak? İşte asgari ücret ile ilgili son gelişmeler..

Asgari ücretin belirlenmesi ile ilgili sona yaklaşıldı. Milyonlarca asgari ücretli son toplantıda yapılacak açıklamayı merak ediyor. Medyada yer alan açıklamalara göre asgari ücretin 2019 yılında 2 bin liranın üzerine çıkması bekleniyor. Peki asgari ücret ile ilgili verilen teklifler neler? Asgari ücret nasıl belirleniyor? İşte 2019 asgari ücret zammı ile ilgili gelişmeler…

ASGARİ ÜCRET İLE İLGİLİ KİM, NE SÖYLEDİ?

TÜİK’in asgari ücret önerisi ağır işler için 2 bin 213 TL, orta işler için bin 978,80 TL ve hafif işler için bin 841.40 TL oldu. TÜİK tarafından ağır işlerde çalışan bir işçi için yüzde 37.4 yani 610 TL zam önerildi. TÜİK orta işler için 375 TL, hafif işler için ise 238 TL zam önerisinde bulundu.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay asgari ücret görüşmelerinin başladığı 6 Aralık'ta yaptığı açıklamada asgari ücret artışı için enflasyonun kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, 2.000 TL'nin üzerinde yüzde 25 enflasyon ve refah payı talep edeceklerini belirtmişti.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Kudret Önen, yeni yılda asgari ücretin 2 bin TL'nin üzerinde olmaması gerektiğini söyledi. Önen, “Bu tür taleplerin ‘Yeni Ekonomik Program' içinde yer alan enflasyon, işsizlikle mücadele ve diğer hedeflere uygun olmadığını düşünüyoruz” dedi. Oysa, 2008 yılından itibaren devlet tarafından işverenlere aktarılan teşviklerle işverenler asgari ücret maliyet artışından önemli ölçüde korunuyor. Net asgari ücret ile asgari ücretin işverene maliyeti arasındaki fark giderek azalıyor. Diğer bir ifadeyle asgari ücretin bir bölümü işverenler yerine kamu kaynaklarından finanse ediliyor.” dedi.

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl 2017 yılının son iş gününde gerçekleştirilen 4. toplantının, bu yıl ne zaman yapılacağına dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Geçen yıl asgari ücret zammı 31 Aralık 2017’de açıklanmıştı.

2018 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARI: NET BİN 603 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt 2 bin 29 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 725 lira 8 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 384 lira 66 kuruş.

Bunun 2 bin 29 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 314 lira 57 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 40 lira 59 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5’er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, TİSK işveren tarafı adına masa bulunuyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantının ardından komisyon, sırasıyla işveren ve işçi ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar verecek. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilecek.