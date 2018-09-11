Dolar/TL ne kadar oldu? Dolar bekle gör pozisyonunda…

Dolar güne nasıl başladı? Merkez Bankası'nın (TCMB) 13 Eylül'deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz artışı yapacağına yönelik beklentilerle geçen haftanın sonundan bu yana 6.50'nin altında seyreden dolar/TL bu seyrine bugün de devam ediyor. Dolar/TL bugün de piyasalar kapandığında 6.50'nin altındaki seyrini sürdürdü.

Merkez Bankası’nın (TCMB) 13 Eylül’deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz artışı yapacağına yönelik beklentilerle geçen haftanın son iki gününde düşüşe geçen dolar/TL bu hafta yatay bir seyir izliyor. Piyasalarda küresel gelişmeler ve Hazine ihalesi izleniyor.

TL Cuma günü dolar karşısında yüzde 2’yi aşkın değer kazancı ile en iyi performansı gösteren gelişmekte olan para birimi olurken, kur Cuma günü güne başladığı 6.60’lı seviyelerden 6.45’in altına gerilemişti.

REUTERS ANKETİNE GÖRE 200-725 BAZ PUAN ARASI

Reuters anketine göre TCMB’nin Eylül ayı PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizini 200 ile 725 baz puan arasında değişen bir oranda artırması bekleniyor.

Reuters’ın 11 kurumun katılımı ile yaptığı ankette tahminler geniş bir bantta değişiklik gösterirken, beklentilerin yoğunlaştığı bir oran bulunmuyor. Buna göre bir katılımcı Eylül’de 225 baz puan, iki katılımcı 300 baz puan, bir katılımcı 325 baz puan, iki katılımcı 425 baz puan, iki katılımcı 500 baz puan, bir katılımcı 575 baz puan, bir katılımcı 650 baz puan, bir katılımcı ise 725 baz puan artış bekliyor.

Tahvil-bono piyasasında ise TCMB’nin faiz artış beklentilerine sert gevşeme sonrası yukarı yönlü bir seyir görülüyor. 8 Mart 2028 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 19.66 valörde son işlemde yüzde 19.95 oldu. 10 yıllık tahvil faizi geçen hafta 240 baz puana varan düşüş kaydetmişti.

REUTERS