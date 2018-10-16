Emine Erdoğan: Kadın üretimin merkezinde yer almıştır

Ankara'da 'Girişimci Kadın Çiftçiler' ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ''Anadolu kadını tarihin hiçbir döneminde pasif bir duruş sergilememiştir. Her zaman elinde çabası, sırtında küfesi, kucağında yavrusu ile üretim hayatının merkezinde yer almıştır. Geçmişten bugüne gerek ev içinde gerekse dışında ekonomik ve sosyal hayatın her zaman bir parçası olmuştur'' dedi.

Ödül töreninin kapanış konuşmasını yapan Emine Erdoğan ise Anadolu kadınının tarihin hiçbir döneminde pasif bir duruş sergilemediğini ve her zaman elinde çabası, sırtında küfesi, kucağında yavrusu ile üretim hayatının merkezinde yer aldığını kaydetti. Emine Erdoğan şöyle dedi:

“Geçmişten bugüne gerek ev içinde gerekse dışında ekonomik ve sosyal hayatın her zaman bir parçası olmuştur. Kadınlarımız yaptığı işe yüreğini veriyor, kendini adıyor. Ülkemizin de bu adanmışlığa çok ihtiyacı var.

Milletimizin yüksek hedeflere ulaşmasında kadınlara aktif roller düşüyor. Sizleri burada bir arada görmüşken özellikle altını çizmek istediğim bir konu var. ‘Ata tohumu’ seferberliğimizde kadınlarımızdan destek istiyorum. Tohum, gıda kalitesinin başladığı yerdir.

Bu nedenle de sağlığın başıdır. Ne kadar güvenilir ve kaliteli tohumunuz varsa gıdanız da o derece sağlıklı olur. Yerli tohumun peşine düşelim ve bu alanda devletimizin milli tohum seferberliğine katkı sağlayalım.

Anadolu toprağı eşsiz bir şifa kaynağıdır. Bilinçle ve özveriyle işlenirse büyük bir güce dönüşebilir. Sadece bu topraklarda yetişen endemik bitki çeşitliliğimizi korumak ve bereketli topraklarımızdan yeterince faydalanmak noktasında da işbirliği yapmalıyız. Türkiye’nin ekonomik ve siyasi gücü aynı zamanda dünyada her zaman daha da artmaktadır. Bizlerin ilerleme sürecinde yeni başarı hikayeleriyle destek vermemiz gerekiyor. Hepimizin çabası aynı nehre akıyor. Türkiye’nin büyüme hamlesine destek veren, bu çalışmalarda yer alan, alın terlerini esirgemeyen tüm kadınlarımızı tebrik ediyorum.”

DHA