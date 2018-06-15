Osmangazi Köprüsü’nde ‘geçici bir süre nakit’ yazısı

Temmuz 2016'da hizmete alınan Osmangazi Köprüsü'nün internet sitesinde nakit gişelerinin bir süre olacağı ardından ödemelerin OGS veya HGS ile alınacağı belirtiliyor. Fakat çok sayıda vatandaştan HGS sistemi çalışmadığı iddiasıyla nakit para alınıyor. İnternet sitesinde şu ifadeler yer alıyor: Otoyolda nakit gişeleri sadece belli bir süre için kullanımda olacak, kısa bir süre sonra kaldırılacaktır. Bu konuda mağdur olmamak için araç sahiplerinin en kısa zamanda OGS veya HGS etiketi temin etmeleri gerekmektedir.

Türkiye günlerdir Osmangazi Köprüsü’ndeki nakit para muammasını konuşuyor. HGS sisteminin çalışmadığını söyleyen yetkililer vatandaştan nakit para istiyor. Yetkililer nakit para istemesine istiyor ancak OTOYOL A.Ş’nin resmi sitesinde yer alan yazıda bu durumu tam tersi bir ifade yer alıyor. Kullanılan İfade de ise; “Otoyolda nakit gişeleri sadece belli bir süre için kullanımda olacak, kısa bir süre sonra kaldırılacaktır. Bu konuda mağdur olmamak için araç sahiplerinin en kısa zamanda OGS veya HGS etiketi temin etmeleri gerekmektedir” deniliyor.

Son günlerde Osmangazi Köprüsü’nü kullanmak isteyen vatandaşlar HGS sıkıntısı yaşıyor. Osmangazi Köprüsü yetkilileri sistemin çalışmadığını belirterek vatandaşlardan nakit para talep ediyor. Bizde sozcu.com.tr olarak OTOYOL A.Ş’nin resmi sitesini inceledik.

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Ancak karşılaştığımız tablo OTOYOL yetkililerinin sürücülerle dalga geçildiğini gösteriyor. Şöyle ki, sitenin ödeme önerileri kısmında yer alan yazıda “Otoyolda nakit gişeleri sadece belli bir süre için kullanımda olacak, kısa bir süre sonra kaldırılacaktır.” ifadeleri kullanılıyor. Ancak uygulanan sistem ise tamamen farklı. Çünkü vatandaşın HGS’sinde para olmasına rağmen otoyol yetkilileri sistemin çalışmadığını söyleyip vatandaşlardan nakit para talep ediyorlar. Peki bu durumda nasıl nakit para gişeleri kaldırılacak? Hemde kısa bir süre zarfında…

CEZA 15 GÜN İÇİNDE ÖDENİRSE SORUN YOK

Ayrıca otoyol yetkililerinden aldığımız bilgilere göre kişi üzerinde hiçbir şekilde para yoksa OTOYOL A.Ş yetkilileri sürücünün plakasına ceza kesiyor ve 15 gün içerisinde ödendiğinde faiz yansımıyor.