Son dakika… Berat Albayrak’tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, canlı yayında enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Albayrak açıklamasında "Enflasyon rakamlarında beklentilerin üzerinde bir rakamla karşı karşıya kaldık" ifadelerini kullandı. Yıllık enflasyon Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.52 olmuştu. Aylık enflasyon ise yüzde 6.30 olarak gerçekleşmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomi gündemine dair canlı yayında açıklamalarda bulundu. İşte Albayrak’ın açıklamalarından satır başları:

Bu süreçte ihracatın daralmadığı ara malı stratejesi adımlarını atıyoruz. Belirsizlik ölçüsünde spekülatif ataklar için kurda bir istikrar ve daha iyi bir derleme süreci başlattık. Direkt baz etkisi gerek de topyekun gıda anlamında farklı kalemler bunun yapısal reformlar olarak dönüşecek kısmı hal yasası farklı alanlar ekim ayında bu süreç çok daha pozitif seyredecek.

“GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ”

Ekim kasım ve aralıkla devam eden süreç hedeflere yakın seyredecek. Bu çerçevede gerekli adımları atacağız.

Bu fiyatlamalarla ilgili spekülatif bilgileri alıyoruz. Ticaret erbabı ve bunun ahlakı çok önemli. Fiyatlamalar eylülde. Gel bakalım mağazadaki faturalara, mayıs haziran temmuz faturaları eylül fiyatları. Hem vatandaşlarımız sahada hem son iki aylık dönemde alo 175'e 22 bin şikayet geldi.

Bundan sonraki süreçte de bu işin ciddiyeti açısından vatandaşımız merkezli bir süreç olacak. Eylül itibariyle bu sürecin kötüsünü atlattık. Bu süreç çok daha somut neticelerin çıkacağı süreçtir.

En kötü geride kaldı.

“HEDEFLERİ GERÇEKÇİ GÖRÜYORUZ”

Bu süreç normalleşme noktasında, bunun normalleştirme noktasında yürütmeye çalışıyoruz.

2018 ve 2019 hedeflerini gerçekçi görüyoruz. Tüketim ithalata dayalı süreci sadece fiyatlama anlamında değil. Birçok parametre açısından doğal dengelenme olacak.

Enflasyonla mücadele kapsamında paydaşların tamamıyla önden bir görüşme süreci var. Yarın görüşmeler olacak. Paydaşlarla bu konunun genel çerçevesi indirim sorumluluk alma. Tüm paydaşlar hep birlikte taşın altına elini koyacak. Bu süreç önemli. Tüm bu davranışlar ekonomi değil ülkedeki tüm kesimleri etkiliyor.

Hep birlikte bu mücadele güçlü bir netice almak açısından elzem. Enflasyonu etkileyen sektörler başta olmak üzere, bu noktadaki kritik eşiği etkileyen firmaları temsilcileri önümüzdeki hafta genel bir kamu açıklamasıyla topyekün mücadele gerektirdiğini seslendireceğiz.

“BİR ÇOK FİRMADAN BİLGİ ALDIK”

Kamu maliyesi ve dönüşün ofisi… Ülkede bir sistem değişimi yaşadık. 2018-2019 hesaplarına koyduğumuz 76 milyar TL'si..

Özellikle kamunun daha etkin daha tasarruf odaklı olacağının altını çizdik. Buna destek olmak amacıyla sadece maliyet ofisi değil dönüşüm ofisi bu. Bununla alakalı dünya örnekleri ve benzeri Türkiye'de uygulamalar çalışmalar yaptık. Yapmaya devam ediyoruz.

Farklı firmalarla yerli yabancı çalıştık. Bu noktada özellikle yabancı firmalarla çalışılıyor ve benzeri dün çalıştı bugün çalışıyor yarın da olacak.

Bizim bu noktada attığımız ciddi bir yerli aklımız var. Türkiye yeni ve gelişen dünyada büyük rekabetçi bir pozisyona ilerliyor. Bu noktada herkesin aklını kullanıp bunu bir potada eritmek konumunda.

“YERLİ VE MİLLİ BİR ŞEKİLDE YÖNETECEĞİZ”

Bu noktada biz böyle bir konseptle alakalı sadece tek firmadan değil., Bir çok firmadan bilgi aldık. Amerikalı var Avrupalı var. Yerleşik dünyadan OVP'de de biz danışman hocalarımızdan da katkı aldık. Her birinden aldığımız katkıyı yeni dönemde bir dönüşüm ofisi kurduk. Bu ofis görevine başladı. Bu tamamen yerli milli Hazine ve Maliye memuru bir ekipten oluştu. Muhatapları tüm bakanlar.

Yerli ve milli bir şekilde yöneteceğiz. Bu noktaya baktığımızda ya cehalet dersiniz ya ihanet dersiniz. Cehaletten değilse ortadaki spekülatif söylem ihanettendir. İhanette son birkaç yıldır yaşananlara baktığımızda kimin bağcıyı dövdüğünü gördüğünüzde açık ve net.

Türkiye olarak dünyada en güçlü sistemsel dönüşüm tasarruf başta olmak üzere, en iyi yönetim olmak üzere kendi aklımızla yapıyoruz. Enerjide böyle yaptık.