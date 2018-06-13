Son dakika… Fed faizleri artırdı

Amerikan Merkez Bankası (Fed) faizleri 1.50-1.75 seviyesinden, 1.75-2.00 seviyesine çekti. 2015 yılından bu yana Fed tarafından 7. faiz artırımı yapılmış oldu. Fed bu yıl iki faiz artışı daha bekliyor. ABD'de faizler arttıkça Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerden para çıkışı ivme kazanıyor. Kararın ardından dolar/TL 4.66 seviyesini aştı.

İşsizliğin Mayıs ayında yüzde 3.8 ile 2000 yılından bu yana en düşük seviyesine inmesi ve enflasyonun yüzde 2’nin altında kalması faiz artırımında Fed’in elini rahatlatan unsurlardan biri oldu.

Fed kararının ardından dolar/TL 4.6402/4.6514 seviyelerinden işlem görürken 4.6636 seviyesine kadar geldi. Piyasalarda Arjantin Pesosu’nun ardından gelişmekte olan ülkeler arasında en çok değer kaybeden para birimi Türk Lirası oldu. Türk Lirası’nın günlük kaybı yüzde 1.30’u aştı.

Profesör Sevda Demiralp Bloomberg HT yayınında yaptığı açıklamada, “Fed bu seneyi daha yüksek enflasyon ve işsizlik ile bitireceğine inanıyor. Şahin mesajlar bekliyorum. Eylül ve Aralık faiz artırımları için muhtemel gözüküyor. Fakat daha sonraki açıklamalar da yönlendirici olabilir” diye konuştu.

GENİŞLEMECİ TAVIR DEVAM EDECEK

Fed’den yapılan açıklamada para politikasında genişlemeci tavrın devam edeceği vurgulandı.

Faizler yükseldiği için gelişmekte olan ülkelerden para çıkışının artması bekleniyor.

Faiz artırımı kararı 8 FOMC üyesinin oy birliği ile alındı. Fed açıklaması ile birlikte ortaya konan projeksiyonlara göre, 2018’de toplam 4 faiz artırımı yapılacak. Projeksiyonlar 2019’da 3 faiz artırımı ve 2020’de bir faiz artırımı daha olacağına işaret ediyor. FOMC açıklaması sonrasında yapılan açıklamada, “Komite federal fon faizi için hedef aralıkta daha kademeli artışların ekonomik aktivitede devam eden büyüme, güçlü istihdam piyasası şartları ve Komite’nin yüzde 2 hedefine yakın enflasyon ile tutarlı olmasını bekliyor” ifadelerine yer verildi.