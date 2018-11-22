Tarım ihracatçılarına destek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Eximbank mevsimsel kredi programıyla yıl sonuna kadar tarıma dayalı sektör ihracatçılarına 200 milyon dolarlık ek finansman sağlanacağını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Eximbank’ın yeni başlattığı mevsimsel kredi programı uygulaması kapsamında bu yıl sonuna kadar tarıma dayalı sektör ihracatçılarına 200 milyon dolarlık ek finansman sağlayacağını belirtti.

Pekcan, tarıma dayalı sektör ihracatçılarına verilecek ilave kredi desteği ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Eximbank başlattığı mevsimsel kredi programı uygulamasıyla yıl sonuna kadar tarıma dayalı sektör ihracatçılarına 200 milyon dolarlık ek finansman sağlayacak” dedi.

“MEVSİMSEL KREDİ DESTEK PROGRAMI”

Tarım sektörünün istihdam ve sanayide stratejik öneme sahip olduğunu ve sektörün ihracatıyla Türkiye dış ticaretinde de önemli olduğunu belirten Pekcan, Türk Eximbank’ın tarıma dayalı ürün ihracatının finansmanında daha etkili olması kapsamında finansmana ihtiyacın yoğun olduğu dönemler için “mevsimsel kredi destek programı” başlatıldığını kaydetti.

Pekcan, Eximbank’ın yeni başlatılan bu uygulama ile 2018 sonuna kadar pamuk, incir, üzüm, zeytin, fındık, kayısı ve diğer tarım ürünleri ihracatı yapan firmalara 200 milyon dolarlık ilave finansman sağlayacağını belirterek, şunları belirtti:

“Bu kapsamda tarım ürünleri ihracatçılarımızın Türk Eximbank’tan kredi taleplerine öncelik verilecek ve önümüzdeki yıllarda mevsimsel kredi destek programı uygulamasına devam edilerek, tarım sektörüne kullandırılan kredilerin toplam krediler içindeki payı artırılacaktır.”

REUTERS