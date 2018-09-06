Son dakika: Un ihracatı durduldu

Sozcu.com.tr'nin aldığı bilgilere göre un ihracatı durduruldu. Karar artan un fiyatlarına kontrol getirmek amacıyla alındı. İstanbul Fırıncılar Odası yaptığı açıklamada, "Yapılan bu hamle ile Türkiye'deki un fiyatlarının gerçek değerlerine geleceğini ümit ediyoruz..." ifadesi kullanıldı.

CAN MUMAY-DERİN GÖKÇE

İstanbul Fırıncılar Odası Yönetim Kurulu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı önderliğinde ,İstanbul Fırıncılar Odası katkılarıyla ; Un fiyatları ile alakalı Ticaret Bakanlığı ile yapılan müzakereler sonucu 06.09.2018 tarihi itibari ile un ihracatı durdurulmuştur.

Ticaret Bakanlığımızın yapmış olduğu bu hamle ile Türkiye’deki un fiyatlarının gerçek değerlerine geleceğini ümit ediyoruz…Fırıncı Esnafımıza ve Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz.

NE OLMUŞTU?

Daha önce 95 liraya satılan 50 kiloluk un çuvalının fiyatı 175 lira oldu. Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Polat, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Bu kadar fahiş bir zam olur mu?” diyerek tepki göstermişti.

Polat, bir ay içinde 50 kiloluk un çuvalının önce 150 daha sonra da 175 liraya çıktığını belirterek, ‘’Bir an önce önlem alınmalı. Aksi takdirde bizim de zam yapmamız kaçınılmaz olacak” dedi ve şunları söylemişti:

DAYANACAK GÜÇ KALMADI

‘’Bu durumda zaten zor sattığımız ürünleri vatandaş alamaz. Satış olmadığı için çok sayıda yufkacı kepenk kapatmak zorunda kalacak. Un ile çalışan bütün işletmeler bu durumdan muzdarip. Biz yufka fiyatlarına iki yıldır zam yapmadık ama artık dayanacak gücümüz kalmadı.