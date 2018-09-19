Aşure Günü ne zaman? İşte 2018’de Aşure Günü tarihi…

Muharrem ayının onuncu gününde önemli hadiseler meydana geldiğine inanılır bu nedenle İslam dininde ve başka kültürlerde bu gün kutsal kabul edilir. Muharrem ayının 10'u aynı zamanda Aşure Günü olarak biliniyor. Peki bu sene Aşure Günü ne zamana denk geliyor?

Aşure Günü ne zaman? Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayında İslam dinine göre birçok önemli hadise meydana gelmiştir. Hz. Hüseyin ve beraberindekiler, Muharrem'in onuncu gününde Kerbelâ'da Yezid'in Ordusu tarafından katledilmiştir. Bunun dışında Aşure Günü'nde gerçekleştiğine inanılan dini açıdan önemli bazı rivayetler bulunmaktadır.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure Günü bu sene miladi takvime göre 20 Eylül Perşembe gününe denk gelecek. Hicri takvimde muharrem ayının onu Aşure Günü olarak kabul ediliyor.,

AŞURE GÜNÜNE ANLAM VEREN OLAYLAR

Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması, İbrahim'in ateşte yanmaması, Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması, Eyyub’un hastalıklarının iyileşmesi, Musa’nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması, Yunus’un balığın karnından çıkması, İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesidir. Bugün oruç tutularak yad edilir. İslami inanca göre Muharrem ayının onuncu günü Nuh, Büyük Tufan'dan sonra karaya ayak bastığında elinde kalan son malzemelerle bu tatlıyı yapmıştır.