Aydın Doğan devretti

Türkiye'de medya alanındaki dev satışın yankıları devam ederken, Doğan Grubu ile Demirören Grubu aynı çatı altında bir araya gelerek devir teslim törenini gerçekleştirdi. Basın önündeki törende Aydın Doğan ve Yıldırım Demirören bir konuşma yaptı. Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören ise rahatsızlığı nedeniyle basın önüne çıkmadı, Erdoğan Demirören bu tarihi günde Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'a satın alınan şirketlerin bulunduğu bir plaket hediye etti.

Doğan Medya Center’da düzenlenen törende Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Yıldırım Demirören birer konuşma yaptı. Törende ilgi çeken bir ayrıntı ise Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in basın önünde gerçekleşen konuşmaya rahatsızlığından dolayı katılmaması oldu.

AYDIN DOĞAN’A ÖZEL TASARLANMIŞ PLAKET

Erdoğan Demirören Doğan Medya Center’da Doğan Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan’a bu özel gün için tasarlanmış bir plaket verdi. Plakette tarihi satışa konu olan ve Demirören Grubu’na satışı yapılan şirketlerin tümünün kurumsal logoları yer aldı.

İLGİLİ HABER Resmi devirden sonra Doğan hisselerinde dalgalı hareketler

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, buradaki konuşmasında 40 yıl önce bir yolculuğa çıktığını belirterek, bu sürede edindiği dostlarından değil, sadece binadan ayrıldığını, ölene kadar dostluğunu devam ettireceğini söyledi.

Aydın doğan şunları kaydetti: “40 yıla yakın süredir de basın dünyasına adım attım. Benim iç dünyasında oturup sohbet ettiğim, arkadaşlık ettiğim çok az insan vardır. Benim bütün arkadaşlarım medyadadır. Cumartesi Atiye Sokak gezmelerim, Zanzibar tavla partilerim, Bodrum sohbetlerimiz basındadır. İçimde böyle bir kurumdan ayrıldığım için burukluk var. Fakat o arkadaşlarımla yollarım ayrılacağı için ben ne yapacağım. Bundan sonra yeni dostlar zor bulmak. Hani kırkından sonra saza başlayan öbür dünyada çalarmış. Onun için eski dostlarla yine dostluğumu devam ettirmek istiyorum. Demirören ailesiyle medya grubu için kendi isteğimle hiç kimsenin baskısı olmaksızın Yıldırım Bey’le ilk konuşmayı yaptık. 4 konuşma sonrasında ikisini gizli tuttuk. İkisini de holding binasında yaparsak duyulur diye Hilton’da gizli yaptık, sonra da halka açıkladık. 22 Mart’ta halka açıkladık. Bizim yayın grubunun sahibi Demirören ailesi olmuştur. Türk basın amiral gemisini limana salimen getirdim. Demirören ailesine teslim ediyorum. Diliyorum ki Demirören ailesi bu gemiyi uzun yıllar daha da büyüterek daha da etkinleştirerek devam ettirecek ve ben de bununla iftihar edeceğim. Sattığım malı aldılar, hayrını gördüler. Onlar da bedava almadılar yani. İyi para verdiler. Hatta pazarlıklarda bir ara ben vazgeçmek istedim. Baktım ki ‘Peki hayırlı olsun biz de paramızı alırız.’ dediler. Ben de parayı vermek istemedim. İnanıyorum ki bu aile de basının kendi etik değerleri içerisinde, kendi bağımsızlığı içerisinde devam ettirecek ve daha güzel günlere götürecek.”

KÜRSÜYE DÖNÜP HATIRLATTI

Aydın Doğan konuşmaların sona ermesinden sonra kürsüye yeniden dönerek açıklamalasını sürdürdü ve gazetenin henüz kanuni devir süresinin bitmediğini hatırlattı. Ay sonuna kadar sürecin tamamlanacağını, şu anda sorumlulukların kendilerinde olduğunu belirten Doğan, bugünden itibaren Yıldırım Demirören‘in bütün şirketlerde kendi tespit ettiği kişileri yönetici olarak görevlendireceğini söyledi.

Törene ayrıca Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Demirören Oktay ve Tayfun Demirören ile aileler, Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal katıldı.

YILDIRIM DEMİRÖREN: TEK RİCAMIZ ÖNYARGILARINIZDAN UZAK DURMANIZ

Demirören Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yıldırım Demirören de törende Doğan ailesiyle dostluklarının yarım asra dayandığını belirterek, bu devir teslimin iki köklü aile arasında gerçekleşmesinin bu nedenle sürpriz olmadığını söyledi. Yıldırım Demirören şunları söyledi;

“Ömrünü ülkesine, bayrağına ve milletine adamış Erdoğan Demirören 1965’te Hürriyet Gazete Dağıtım Şirketi’nin Simavi ailesiyle birlikte ortaklarından biriydi. 1979’da da Aydın Bey Milliyet’i Karacan ailesinden satın alırken yine kendisi ortaklardan biriydi. En son 2011’de Milliyet, Vatan gazetelerinin satışı yapılmıştı. Bu binaların, kurumların ne kadar bir arada olduğunu görüyoruz ve diyoruz ki kalıcı olan Türk medya tarihini yazan bu kurumlar, bu kurumlara can veren emekçiler, gazeteciler ve yayıncılardır. Üzerine çok yazılıp çok konuşuldu. Gerçekleri yansıtmayan spekülasyonlar yapıldı. Ancak bilmenizi isteriz ki ortak geçmişimizi değerlendirdiğimizde birlikte sahip çıkacak tarihimizi de bizler birlikte yazacağız. Babam Erdoğan Demirören her zaman ülkem, bayrağım ve milletim söz konusuysa biz her şeyimizle varız. Bizler bu hizmet bayrağını ve bu gemiyi büyük bir onurla her ne pahasına olursa olsun tüm aile fertlerimizle ve sizlerle birlikte taşıyacağımıza inanıyoruz.”

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Yıldırım Demirören’in şu sözleri de dikkat çekiciydi:

“Üzerine çok yazıldı, gerçekleri yansıtmayan spekülasyonlar yapıldı. Ancak bilmenizi isteriz ki, birlikte ortak tarihimize sahip çıkacağız. Sizlerden tek ricamız önyargılarınızdan uzak durmanız, kendinize ve kurumlarınıza güvenmenizdir. ”