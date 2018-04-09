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Aydın Doğan devretti

Türkiye'de medya alanındaki dev satışın yankıları devam ederken, Doğan Grubu ile Demirören Grubu aynı çatı altında bir araya gelerek devir teslim törenini gerçekleştirdi. Basın önündeki törende Aydın Doğan ve Yıldırım Demirören bir konuşma yaptı. Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören ise rahatsızlığı nedeniyle basın önüne çıkmadı, Erdoğan Demirören bu tarihi günde Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'a satın alınan şirketlerin bulunduğu bir plaket hediye etti.

android-time 13:54 9 Nisan 2018
Haberler Gündem
Aydın Doğan devretti
Türkiye'de medya alanındaki dev satışın yankıları devam ederken, Doğan Grubu ile Demirören Grubu aynı çatı altında bir araya gelerek devir teslim törenini gerçekleştirdi. Basın önündeki törende Aydın Doğan ve Yıldırım Demirören bir konuşma yaptı. Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören ise rahatsızlığı nedeniyle basın önüne çıkmadı, Erdoğan Demirören bu tarihi günde Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'a satın alınan şirketlerin bulunduğu bir plaket hediye etti.

Doğan Medya Center’da düzenlenen törende Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Yıldırım Demirören birer konuşma yaptı. Törende ilgi çeken bir ayrıntı ise Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in basın önünde gerçekleşen konuşmaya rahatsızlığından dolayı katılmaması oldu.

AYDIN DOĞAN’A ÖZEL TASARLANMIŞ PLAKET

Erdoğan Demirören Doğan Medya Center’da Doğan Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan’a bu özel gün için tasarlanmış bir plaket verdi. Plakette tarihi satışa konu olan ve Demirören Grubu’na satışı yapılan şirketlerin tümünün kurumsal logoları yer aldı.

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Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, buradaki konuşmasında 40 yıl önce bir yolculuğa çıktığını belirterek,  bu sürede edindiği dostlarından değil, sadece binadan ayrıldığını,  ölene kadar dostluğunu devam ettireceğini söyledi.

Aydın doğan şunları kaydetti: “40 yıla yakın süredir de basın dünyasına adım attım. Benim iç  dünyasında oturup sohbet ettiğim, arkadaşlık ettiğim çok az insan vardır. Benim  bütün arkadaşlarım medyadadır. Cumartesi Atiye Sokak gezmelerim, Zanzibar tavla  partilerim, Bodrum sohbetlerimiz basındadır. İçimde böyle bir kurumdan ayrıldığım  için burukluk var. Fakat o arkadaşlarımla yollarım ayrılacağı için ben ne  yapacağım. Bundan sonra yeni dostlar zor bulmak. Hani kırkından sonra saza  başlayan öbür dünyada çalarmış. Onun için eski dostlarla yine dostluğumu devam  ettirmek istiyorum. Demirören ailesiyle medya grubu için kendi isteğimle hiç  kimsenin baskısı olmaksızın Yıldırım Bey’le ilk konuşmayı yaptık. 4 konuşma  sonrasında ikisini gizli tuttuk. İkisini de holding binasında yaparsak duyulur  diye Hilton’da gizli yaptık, sonra da halka açıkladık. 22 Mart’ta halka  açıkladık. Bizim yayın grubunun sahibi Demirören ailesi olmuştur. Türk basın amiral gemisini limana salimen getirdim. Demirören  ailesine teslim ediyorum. Diliyorum ki Demirören ailesi bu gemiyi uzun yıllar  daha da büyüterek daha da etkinleştirerek devam ettirecek ve ben de bununla  iftihar edeceğim. Sattığım malı aldılar, hayrını gördüler. Onlar da bedava  almadılar yani. İyi para verdiler. Hatta pazarlıklarda bir ara ben vazgeçmek  istedim. Baktım ki ‘Peki hayırlı olsun biz de paramızı alırız.’ dediler. Ben de  parayı vermek istemedim. İnanıyorum ki bu aile de basının kendi etik değerleri  içerisinde, kendi bağımsızlığı içerisinde devam ettirecek ve daha güzel günlere  götürecek.”

KÜRSÜYE DÖNÜP HATIRLATTI

Aydın Doğan konuşmaların sona ermesinden sonra kürsüye yeniden dönerek açıklamalasını sürdürdü ve gazetenin henüz kanuni devir süresinin bitmediğini hatırlattı. Ay sonuna kadar sürecin tamamlanacağını, şu anda sorumlulukların kendilerinde olduğunu belirten Doğan, bugünden itibaren Yıldırım Demirören‘in bütün şirketlerde kendi tespit ettiği kişileri yönetici olarak görevlendireceğini söyledi.

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Törene ayrıca Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Demirören Oktay ve Tayfun Demirören ile aileler, Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal katıldı.

YILDIRIM DEMİRÖREN: TEK RİCAMIZ ÖNYARGILARINIZDAN UZAK DURMANIZ

Demirören Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yıldırım Demirören de törende Doğan ailesiyle dostluklarının yarım asra dayandığını belirterek, bu devir  teslimin iki köklü aile arasında gerçekleşmesinin bu nedenle sürpriz olmadığını  söyledi. Yıldırım Demirören şunları söyledi;

“Ömrünü ülkesine, bayrağına ve milletine adamış Erdoğan Demirören  1965’te Hürriyet Gazete Dağıtım Şirketi’nin Simavi ailesiyle birlikte  ortaklarından biriydi. 1979’da da Aydın Bey Milliyet’i Karacan ailesinden satın  alırken yine kendisi ortaklardan biriydi. En son 2011’de Milliyet, Vatan  gazetelerinin satışı yapılmıştı. Bu binaların, kurumların ne kadar bir arada  olduğunu görüyoruz ve diyoruz ki kalıcı olan Türk medya tarihini yazan bu  kurumlar, bu kurumlara can veren emekçiler, gazeteciler ve yayıncılardır. Üzerine  çok yazılıp çok konuşuldu. Gerçekleri yansıtmayan spekülasyonlar yapıldı. Ancak  bilmenizi isteriz ki ortak geçmişimizi değerlendirdiğimizde birlikte sahip  çıkacak tarihimizi de bizler birlikte yazacağız. Babam  Erdoğan Demirören her zaman ülkem, bayrağım ve milletim söz konusuysa biz her  şeyimizle varız. Bizler bu hizmet bayrağını ve bu gemiyi büyük bir onurla her ne  pahasına olursa olsun tüm aile fertlerimizle ve sizlerle birlikte taşıyacağımıza  inanıyoruz.”

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Yıldırım Demirören’in şu sözleri de dikkat çekiciydi:

“Üzerine çok yazıldı, gerçekleri yansıtmayan spekülasyonlar yapıldı. Ancak bilmenizi isteriz ki, birlikte ortak tarihimize sahip çıkacağız. Sizlerden tek ricamız önyargılarınızdan uzak durmanız, kendinize ve kurumlarınıza güvenmenizdir. ”

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Aydın Doğan’ın Hürriyet’te son veda fotoğrafı

Son güncelleme: android-time 14:0509.04.2018
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