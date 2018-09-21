Bahçeli’den ‘uçan saray’a sert tepki!

MHP lideri, “Türkiye’nin uçak ihtiyacı varsa, kendi kaynaklarıyla almalı. İhtiyaç yoksa almaya gerek yok. Hibe, Türk Milleti’nin kabul edeceği bir durum değil” dedi ve gündeme dair önemli açıklamalar yaptı...

MHP lideri Devlet Bahçeli dün Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Katar tarafından hibe edildiği açıklanan lüks uçakla lgili konuşan Bahçeli, ‘hibe'nin kabul edilmesine sert sözlerle tepki gösterdi. Bahçeli, konuyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

‘MİLLET KABUL ETMEZ'

“O konuda görüşüm çok nettir.Türkiye Cumhuriyeti devleti hediye, hibe kabul etmez. Türkiye'de uçak ihtiyacı varsa, bunun piyasası neredeyse kendi kaynaklarıyla almayı tercih etmelidir. Şu sualin cevabı da netleşmelidir. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı'nın ve devlet yönetiminin kendilerinin uluslararası ilişkilerde taşıyıcısı olarak uçaklardan ihtiyacı varsa onu satın alabilir, ihtiyaç yok ise almaya gerek yok. Ama ‘Bana hibe edildi hediye edildi' bu Türk milletinin kabul edeceği bir durum değil. Recep Tayyip Erdoğan'ın da bunu kabul etmemesi gerekirdi diye düşünüyorum.”

AF MECLİS'E

Bahçeli seçim beyannamesinde de olan ‘af'la ilgili “Af teklifini 24 Eylül Pazartesi günü Meclis'e sunacağız” ifadelerini kullandı. MHP lideri, Erdoğan'ın gündeme getirdiği İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine'ye devri için de “CHP'nin Atatürk'ün mirası diye nitelendirilen yüzde 28'i Türk milletine iade etmesi lazım” diye konuştu.

İstanbul'da aday çıkarmayacağız

Bahçeli,2019'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili de değerlendirme yaptı. Seçimin önemine dikkat çeken Bahçeli, “Mahalli idareler seçimlerinde bugün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yönetenler beklenen sonucu alamazsa sistemin meşruiyeti üzerine bir tartışma başlatmaya niyetliler. Buna hazırlanıyorlar” dedi.

Bahçeli, seçimde izleyecekleri yol haritasıyla ilgili de şu bilgileri verdi: “Biz adaylarımızı çıkarırız. Ancak aday çıkaracağımız yer olur çıkarmayacağımız yer olur. İstanbul'da çıkardığımızadayların geçmişte ne kadar oy aldıkları belli. Aday çıkarıp, belediye başkanlığını kazanamayacağınız yerde bir aday çıkarıp, ‘Bizim de adayımız var' demenin bir manası var mı? Ama ilçelerinde bizim de aday çıkaracağımız yerler var. Gerçekçi davranıyoruz. MHP İstanbul'da aday çıkarıp kendi kendini kandırarak Türk siyasetinde varlığını devam ettiremez. Ankara'ya, İzmir'e bakacağız. Hepsine bakacağız çalışıyoruz üzerinde.”