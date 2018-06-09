Başak Demirtaş’tan ‘düğün’ videolu seçim mesajı

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş Twitter'dan düğünlerinden bir video yayınlayarak "Tıpkı düğünümüzdeki gibi senin saz çaldığın, benim de tüm halkımızla birlikte halay çekeceğim günler yakındır." mesajını paylaştı.

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş Twitter’dan düğünlerinden bir video paylaştı. Görüntülerde Selahattin Demirtaş saz çalarken, Başak Demirtaş ise halay çekiyor. Başak Demirtaş “Tıpkı düğünümüzdeki gibi senin saz çaldığın, benim de tüm halkımızla birlikte halay çekeceğim günler yakındır.” mesajını paylaştı.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ’A ZOR SORU

Başak Demirtaş’ın bir başka tweetinde cumhurbaşkanı adayı eşine sorduğu soru ise okuyanları güldürdü. Eşi Selahattin Demirtaş’ın üniversite yıllarında ütü yaparken çekilen bir fotoğrafını paylaşan Başak Demirtaş “Üniversite yıllarından beri ütü yapıyorsunuz. Evlendikten sonra da devam ettiniz. Cumhurbaşkanı olursanız evde ütü yapmaya, çocuklara kahvaltı hazırlamaya, pazar ve market alışverişine gitmeye devam edecek misiniz?” sorusunu #DemirtasaSoruyorum etiketi ile paylaştı.