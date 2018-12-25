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Bekçilerden nefes kesen köpek kurtarma operasyonu

Bursa'da rögar kapağı çalınan 4 metrelik kanalizasyona düşen köpeğin havlamasını duyan bekçiler nefes kesen operasyon sonucu köpeği kurtardı.

android-time 07:24
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Bekçilerden nefes kesen köpek kurtarma operasyonu
Bursa'da rögar kapağı çalınan 4 metrelik kanalizasyona düşen köpeğin havlamasını duyan bekçiler nefes kesen operasyon sonucu köpeği kurtardı.

Kanalizasyondan bekçilerin yardımı ile çıkarılan köpek kendisini kurtaran bekçinin yanından ayrılmayarak bekçilerin üstüne atlayarak oyun oynadı. Kurtarma operasyonundan sonra olay yerinde bulunan bekçi ve polisler köpeği sahiplenerek adını “Pakize” koydu.

İHA

İHA

Olay Bursa’nın Nilüfer İlçesi Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde sokakta devriye atan bekçiler bir köpeğin havlama sesini duydu. Bunun üzerine çevrede araştırma yapan ekipler kanalizasyonda bir köpeğin düşerek mahsur kaldığını gördü. Olayı İtfaiye ekiplerine haber veren Osman Günhan belirli bir süre sonra itfaiye gelmeyince kendi imkanları ile köpeği kurtarmak için nefes kesen bir çalışma başlattı.

İHA

İHA

Günhan olay yerinde bulunan bir dükkandan aldığı merdiven ile kanalizasyona inerek “Pakize” isimli köpeği çıkardı. Düştüğü kanalizasyondan çıkarılan sevimli köpek kendini kurtaran Günhan’ın ve diğer ekip arkadaşlarının yanına giderek adeta teşekkür etti. Sokakta bulunan köpeği olay yerindeki bekçiler sahiplendi. Ve bundan sonra beraber devriye atacakları öğrenildi.

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İHA

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Son güncelleme: android-time 07:3625.12.2018
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