Büfeden 6 meyve suyu çalan gence tutuklama

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı'nın "Terörden Arananlar Listesi"nde mavi kategoride yer alan, başına 1 milyon 500 bin lira ödül konulan ve Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan IŞİD'li kadın teröristin serbest bırakılmasının ardından bir büfenin buzdolabının camını kırarak 6 meyve suyu çalan bir gencin gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanması tepki çekti.

Samsun’un Canik ilçesinde iddiaya göre, büfe sahibi sabah saatlerinde dükkanı açmaya gittiğinde soğuk içeceklerin bulunduğu buzdolabının camının kırık olduğunu fark edip, durumu polise bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İş yeri sahibi, dolapta 6 meyve suyunun çalındığını söyledi. Yapılan incelemelerde hırsızlığı Onur A.’nın gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşındaki Onur A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. ‘Terörden Arananlar Listesi’nde mavi kategoride yer alıyordu Meyve suyu çaldığı için hakkında tutuklama kararı verilen genç akıllara, geçtiğimiz günlerde adli kontrol şartıyla salıverilen IŞİD mensubunu hatırlattı. İçişleri Bakanlığı’nın mavi listeden yer verdiği ve başına bir buçuk milyon TL ödül koyduğu IŞİD’çi Ayşenur İnci’nin serbest bırakılmasının ardından 18 yaşında bir çocuğun 6 meyve suyu çaldığı için tutuklanması tepki çekti.

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