Büfeden 6 meyve suyu çalan gence tutuklama

Samsun’un Canik ilçesinde iddiaya göre, büfe sahibi sabah saatlerinde dükkanı açmaya gittiğinde soğuk içeceklerin bulunduğu buzdolabının camının kırık olduğunu fark edip, durumu polise bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İş yeri sahibi, dolapta 6 meyve suyunun çalındığını söyledi. Yapılan incelemelerde hırsızlığı Onur A.’nın gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşındaki Onur A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Meyve suyu çaldığı için hakkında tutuklama kararı verilen genç akıllara, geçtiğimiz günlerde adli kontrol şartıyla salıverilen IŞİD mensubunu hatırlattı. İçişleri Bakanlığı’nın mavi listeden yer verdiği ve başına bir buçuk milyon TL ödül koyduğu IŞİD’çi Ayşenur İnci’nin serbest bırakılmasının ardından 18 yaşında bir çocuğun 6 meyve suyu çaldığı için tutuklanması tepki çekti.
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