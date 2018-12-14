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ByLock operasyonunda 14 tutuklama

Denizli’de, terör örgütü FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan aralarında öğretmelerinde bulunduğu 22 kişiden 14'ü tutuklandı.

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ByLock operasyonunda 14 tutuklama
Denizli’de, terör örgütü FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan aralarında öğretmelerinde bulunduğu 22 kişiden 14'ü tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Yapılan baskınlarda, aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 14'ü tutuklanırken, 8’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  DHA

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