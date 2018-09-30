CANLI YAYIN: Çaykur Rizespor Fenerbahçe canlı izle! Rize FB maçında goller arka arkaya geldi…

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı canlı izle! Rizespor Fenerbahçe 3-0 devam ediyor... Cocu yönetiminde istediği performansı henüz sergileyemeyen Fenerbahçe Çaykur Rize karşısında şok yaşıyor.Fenerbahçe Çaykur Rizespor canlı yayın bağlantısı ve canlı skor haberimizin içerisinde yer alıyor.

Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı canlı izle! Süper Lig’de 7. hafta Fenerbahçe Rize maçı 3-0 devam ediyor. Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Rizespor Okan Buruk yönetiminde Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Son dönemlerde deplasmanda puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe Çaykur Rizespor’u yenerek çıkışa geçmek istiyor. Takımının mücadelesini kaçırmak istemeye futbol severler ise “Fenerbahçe Rize maçı izle” aramaları ile Bein Sports canlı yayınına ulaşmak istiyor. Aşağıda yer alan bağlantı ile karşılaşmayı canlı izleyebilirsiniz.

ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

Maçın ilk dakikalarda Rizespor Fenerbahçe kalesine baskı kurduğu görülüyor. 4. dakikada Fernando Boldrin’in kullandığı frikik, az farkla yandan auta gitti. Fenerbahçe maça iyi başlayamadı. Şu ana kadar üst üste üç pas yapamayan bir görüntü var. Çaykur Rizespor, topu Fenerbahçe’ye bırakıp, kaptığı toplarla hızlı çıkmak amacında. İlk 20 dakika itibarıyla her iki takımın da isabetli şutu bulunmuyor. Fenerbahçe maçın başından beri daha çok sol kanadı kullanmaya çalışıyor, Çaykur Rizespor ise sağ kanattan yükleniyor. Fenerbahçe ilk ciddi atağını 28. dakikada buldu. Jailson’un sağ kanattan ön direğe yaptığı ortasına hareketlenen Ayew’in vuruşu direkten döndü.

GOL… 30. dakikada Mehmet Uslu’nun sol kanattan uzak direğe yaptığı ortasına çok iyi bir kafa vuruşu yapan Vedat Muriqi, takımını 1-0 öne geçirdi.

GOL… 35. dakikada Samudio’nun savunma arkasına attığı pasına hareketlenen Umar Aminu, kaleci Harun Tekin’in üzerinden aşırttığı vuruşunda ağları havalandırdı.

Gol… 41. dakikada Boldrin’in kullandığı köşe vuruşunda bomboş kafayı vuran Samudio, farkı üçe çıkardı.

RİZESPOR FENERBAHÇE İLK 11

Rizespor 11: Gökhan, Orhan Ovacıklı, Saadane, Brabec, Mehmet Uslu, Ali Çamdalı, Boldrin, Aminu, Musa, Samudi, Vedat Muriç

Fenerbahçe 11: Harun, Şener, Reyes, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Aatif, Benzia, Ayew, Slimani

RIDVAN DİLMEN: “VALLAHİ REZALET, BİLLAHİ REZALET”

NTV'de yayınlanan “%100 Futbol” programında yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ilk yarısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İşte Dilmen'in açıklamalarından satır başları;

“Tribünlerde bir tezahürat var ‘Vallahi rezalet, billahi rezalet' diye bu Fener gerçekten rezalet. Çaykur Rizespor takımının muhteşem konsantrasyonu ve iyi oyununu da belirtmek lazım. Fenerbahçe-Beşiktaş maçından sonra yaptığımız yayından dolayı tepkiler aldık. Ali Koç'un da taraftarlara ‘Beşiktaş'ı ezdik' diye cevap verdiğini gördük.”

“Rize yakaladı. Aslında Beşiktaş düşünsün. Fenerbahçe derbide 50 bin taraftarıyla ciğerden oynadığı için bir puan aldı. Beşiktaş'ın ölüsü puan aldı. Maç 2-0 bitse farklı cümleler kullanabilirdim. Fenerbahçe üçüncüyü yemezse töleransım vardır. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç önemli bir ailede, bir şirket sonuçta. Görüyor aslında takım her gün iflas ediyor.”

“FENERBAHÇELİ ÜZGÜN, FENERBAHÇELİ KIRGIN”

“Taraftar da, matematik hocası da, işçisi de bunu görüyor. Ayıp yoktur futbolda. Ayrılıklar da olabilir. Ali bey büyük bir heyecanla geldi. Hata da yapabilir. Teknik direktör hatası da olabilir. Kötü insan demem mümkün değil.

“Bir değil iki kişi birden getirirsen futbolu yönetmeye ve bu iki kişi de sıfır tanıyor. Rize ile Fenerbahçe maça çıkarken istatistikleri eşitti. Böyle bir deplasmana gidiyorsunuz sıfır hazırlıklı futbol takımını bu günlere getiriyorsunuz. Fenerbahçeli üzgün, Fenerbahçeli kırgın.”

“BAŞAKŞEHİR'İ YENERSE 2 SENE ÇÖPE GİDER”

“Haftaya Başakşehir maçı var sonra da ara var. Başakşehir'i yenerse Fenerbahçe Cocu ile devam eder ve 2 sene daha çöpe gider. Erken radikal karar almayayım diyordur.

“Geçen hafta yumruk atacak hali yoktu iki takımın. Patladı bugün işte. İkinci yarıda Fenerbahçe'nin maçta 3 tane gol atacak potansiyeli var. Net bir yorum yapmayayım. Benim hala ümidim var. Maçın dönüşü de Fenerbahçe'nin aleyhine olacaktır. Işığın olmadığını söylemiştim ben. Ligin 7. haftasında Fenerbahçe tarihinde nadirdir liderin 8 puan gerisindesin. İkinci yarı daha tuhaf bir maç bekliyorum. “

RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

29 Eylül Cumartesi günü Çaykur Didi Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE’DE 3 İSİM KADRO DIŞI

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Rize’ye vardı.

Kafilede Başkan Ali Koç ile Yönetim Kurulu üyeleri de yer alırken teknik direktör Phillip Cocu 3 futbolcuyu Rize'ye götürmedi. Hollandalı teknik adam sakatlığı bulunan Martin Skrtel ile birlikte Alper Potuk ve Roberto