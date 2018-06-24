Cumhurbaşkanı adayı Akşener oy kullandı

Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener Üsküdar Beylerbeyi’ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi’nde oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Akşener, “Bu seçimlerim hem hayırlı olmasını hem de gerçekten seçmenin hür iradesini yansıtmasını diliyorum” dedi

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener saat 10.30'da Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'ne gelerek 2119 numaralı sandıkta kullandı.

Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Meral Akşener, “Çok farklı bir seçime gidiyoruz bugün. Hem partili cumhurbaşkanlığı hem milletvekilliği seçimi. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. Demokrasilerde her şey tartışılabilir. Ama bir tek şey tartışılamaz. Hür irade ile seçmenin verdiği yaptığı tercihin sandık sonuçlarına itiraz edemezsiniz. Ama buradaki en önemli kelime de hür iradedir. Bu seçimlerim hem hayırlı olmasını hem de gerçekten seçmenin hür iradesini yansıtmasını diliyorum. Bu hür iradenin sandığa yansıması için biz elimizden geleni yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Allah hiçbirimizi utandırmasın”

Oy kullanma işleminin ardımdan Ankara'ya gideceğini kaydeden Akşener, seçim sonuçlarını Ankara'daki genel merkezde takip eseceğini söyledi.

Bir gazetecinin “güne nasıl başladınız, bir ritüeliniz oldu mu” sorusu üzerine heyecanlı olduğunu söyleyen Akşener, “Bir hacı olarak gerekeni yaptım” dedi.

Oy kullanma işlemini tamamlayan Akşener, çıkışta oy kullanmak için okula gelen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.