Erdoğan Gaziantep’te halka hitap ediyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te düzenlenen mitingde halka hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Afrin’deki temizliği bitirdiğimizde ve Münbiç’te Amerika ile vardığımız anlaşmanın diğer safhalarına geçtiğimizde oralara çok daha fazla sayıda Suriyelilerin döneceğini biliyorum” dedi.

Erdoğan, “Gaziantep OSB’de 15 Temmuz’dan bu yana 150 fabrika hizmete girdi. Ey Muharrem, ey Kemal siz nerede geziyorsunuz?” diye konuştu.

Kandil operasyonuna da değinen Erdoğan, ” Girdik mi Afrin'e? Girdik. Şu anda 4 bin 700'e yakın teröristi etkisiz hale getirdik Afrin'de. Cerablus'ta 3 bine yakın DEAŞ'lıyı derdest ettik. Şimdi de neredeyiz? Kandil'de. Kandil'de ilk etapta 20 uçakla 10 noktayı vurduk. Dedik yetmez, ikinci bir operasyon yaptık. İkinci operasyonda uçaklarımız 35 lider kadrodan toplantı halinde evet PKK'lıyı yerinde vurduk” dedi.

“Suriye’nin istikrarı, Türkiye’nin güçlü olmasına bağlıdır.” diyen Erdoğan, “Aksi takdirde Suriye’yi paramparça edecekler. Bununla kalmayacak, sınırlarımız boyunca kuracakları terör devletiyle bizi de sürekli huzursuz edecekler.” dedi.

Erdoğan, “Seçimin ardından tüm Suriye topraklarını güvenli hale getirmeyi ve misafirlerimizin tamamının evlerine dönmelerini sağlamayı hedefliyoruz.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ana kadar ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısının 200 bini bulduğunu söyledi.

“Biz, Fırat’ın batısında Rusya ve İran’la işlerimizi götürdük.” ifadesini kullanan Erdoğan, “Doğusunda ise Irak’la, İran’la çalışmalarımızı sürdürdük. Şimdi de koalisyon güçleriyle beraber bunu sürdürüyoruz.” dedi.