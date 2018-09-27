Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Evet diyen AKP’li Başkan firmanın danışmanı çıktı

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde santral için olumlu oy veren AKP’li Çevre Komisyonu Başkanı Mihrimah Kocabıyık SÖZCÜ’ye ‘Danışman değilim, farklı bir durum’ yanıtını verdi.

Ali Ekber ERTÜRK
android-time 06:10 27 Eylül 2018
Haberler Gündem
Evet diyen AKP’li Başkan firmanın danışmanı çıktı
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde santral için olumlu oy veren AKP’li Çevre Komisyonu Başkanı Mihrimah Kocabıyık SÖZCÜ’ye ‘Danışman değilim, farklı bir durum’ yanıtını verdi.

Bursa'nın Büyükorhan İlçesi Karaağız Köyü'nde vatandaşların karşı çıkıp, 8 aydır eylem yaptığı üyükşehir Belediye Meclisi'nde olumlu oy veren AKP'li Çevre Komisyonu Başkan Mihrimah Kocabıyık'ın, santrali yapacak firmanın danışmanı olduğu ortaya çıktı. Kocabıyık, Büyükşehir Meclisi'nin mayıs ve temmuz aylarındaki toplantılarında, bölgeye santral yapımı yönünde oy kullandı. Şirketin danışmanı olduğunu ortaya çıkınca diğer oturumlara katılmadı. SÖZCÜ'ye konuşan Kocabıyık “Danışman değilim, farklı bir durum” demekle yetindi. Ancak Belediye Meclisi tutanaklarında Kocabıyık'ın santrali yapacak firmanın danışmanı olduğu yer alıyor.

KARAAĞIZ KÖYLÜSÜ SEKİZ AYDIR EYLEM YAPIYOR Karaağız Köyü'nde sekiz aydır süren eylemlerde enerji santrali protesto ediliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal köylülere destek ziyareti yaptı.

KARAAĞIZ KÖYLÜSÜ SEKİZ AYDIR EYLEM YAPIYOR
Karaağız Köyü'nde sekiz aydır süren eylemlerde enerji santrali protesto ediliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal köylülere destek ziyareti yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Erdal Aktuğ, “Gayri ahlaki durum söz konusu” dedi ve AKP'li başkanın oy kullandığı oturumların iptal edilmesini istedi. Aktuğ şöyle konuştu: “Çevre Komisyonu Başkanı'nın neden konuya müdahil olduğu, şirketin danışmanlığını yürütürken nasıl Meclis'te oy kullanabildiği sorgulanmalı. Eylül ayında yapılacak toplantıyı bekleniyoruz.” CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da eylemci köylülere destek ziyaretinde bulundu.

Mihrimah Kocabıyık

Mihrimah Kocabıyık

 

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar