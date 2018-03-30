FETÖ sanığı eski tuğgenerale 12 yıl hapis

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından tutuklanan Sivas eski Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır'a silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 12 yıl hapis cezası verildi.

Sivas 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ ve ‘silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ suçlamalarıyla yargılanan ve Tokat T Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Fatih Celaleddin Sağır ile avukatları katıldı. Duruşmada tanıklar dinlendi. 20 Şubat’ta dinlenmesi talep edilen Ankara’da tutuklu bulunan eski Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Dairesi Bakanı Tümgeneral Mehmet Dişli SEGBİS ile bağlandı. Sağır’ın devre arkadaşı olduğunu söyleyen Dişli, “Fatih Celalettin Sağır benim değerli bir arkadaşım. Genelkurmay’da çalıştığım zaman Sivas’ta kendisiyle görüşmüştüm. O zamanlar değişik üniversitelerle temas halindeydim. Bu kapsamda Cumhuriyet Üniversitesi’ni ziyaret ettim. Bir projeyi incelemek için gelmiştim. Yapacağımız çalışma gizlilik içeriyordu. Sağır’la da bu ziyaretim de görüşmüştük.” dedi.

AKP Sivas İl Başkan Yardımcısı İbrahim Kaynar ise, “15 Temmuz’da valilikte birlikteydik. Hatta ben sanığı kalkışmanın içinde olmadığı için sarılarak tebrik ettim. O gece valilik binası önünde provakasyona sebep olacak kişilerde vardı. Onları komutan burada diye teskin ettim. Valiliğe gelmeden önce kendisiyle telefonda konuştum. Kendisine ‘komutanım ne oluyor’ diye sordum. Kendisi de bana ‘bir şey yok ben valilikteyim’ dedi. Sanık o zamanlar çok sakindi. Sıkı yönetim komutanlığı olarak atanan birine göre gayet sakindi. Sanki bir şeylerden haberi yoktu. Ben olsam bu kadar sakin kalamazdım. Daha sonra sıkı yönetim komutanı olduğunu öğrendim. Ondan böyle bir şey beklemezdim. Bu yapıyla irtibatta olduğunu bilmiyordum. Ben kendisini vatanını milletini seven, mücadeleci bir asker olarak tanırım. Sanığın darbeye katıldığına dair destek olduğuna yönelik bir şey görmedim.” diye konuştu.

72 sayfalık savunma yaptı

Tanıkların dinlenmesinin ardından sanık Fatih Celalettin Sağır’ın savunması istendi. 20 aydır devam eden yargılamanın karar duruşmasında 72 sayfalık savunmasını okuyan Sağır, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Sivas’ta yaşananlara değinerek, “Sivas’ta darbeye yönelik herhangi bir hareketlilik olmadı. Sivas’ta bir kişinin bile burnu kanamadı. Zorunlu bir şekilde FETÖ üyesi yapılmaya çalışılıyorum. FETÖ üyesi değilim ve darbe teşebbüsünden haberim yoktu. Hayatım boyunca hiçbir silahlı yada silahsız terör örgütü üyesi yada yönetici olmadım. Terör ve darbeyi destekleyecek eylem ve sözüm yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti avukatların savunmalarını dinledikten karar için duruşmaya ara verdi. Yaklaşık 2 saat süren aranın ardından mahkeme heyeti Sivas eski Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır’ın ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçundan beraatine hükmetti. Sağır’ın ‘silahlı terör örgütüne üye olma suçundan ise 12 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verildi. İHA