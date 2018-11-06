HDP’li eski milletvekili ve 3 il başkanı tutuklandı

Kars'ta geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonla gözaltına alınan birisi HDP’li eski milletvekili, HDP ve DBP il başkanı ve eski HDP il başkanı olmak üzere 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK sözde demokratik özerklik uygulaması çerçevesinde vatandaşların adli makamlarla irtibatını kesip alternatif yargı örgütlenmesi oluşturmak amacıyla kurduğu sözde adalet komisyonu içerisinde faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan eski HDP Kars Milletvekili Şafak Özanli, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Kars İl Başkanı Cengiz Anlı, HDP Kars İl Başkanı Ekrem Savcı, eski HDP Kars İl Başkanı Cengiz Topbaşlı ve HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen’in danışmanı Hayati Mehmetoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM)'deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye'ye sevk edilen şüphelilerden HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen'in danışmanı Mehmetoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, HDP Kars Milletvekili Şafak Özanli, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Kars İl Başkanı Cengiz Anlı, HDP Kars İl Başkanı Ekrem Savcı ve eski HDP Kars İl Başkanı Cengiz Topbaşlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. “Milletvekili Şafak Özanli PKK'ye malzeme götürürken yakalanmıştı” Öte yandan, tutuklanan arasında bulunan eski HDP Kars Milletvekili Şafak Özanli, 6 Eylül 2015 tarihinde Kars'ın Kağızman ve Digor ilçeleri kırsalında bulunan PKK'lı teröristlere çeşitli marketlerden alınan gıda ve ihtiyaç malzemesi götürürken, Digor İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, tarafından 9 kişi ile birlikte yakalanmıştı. Özanli, kimlik tespiti yapılarak serbest bırakılmıştı. İHA

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