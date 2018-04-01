İYİ Parti kongresinde Abdüllatif Şener sürprizi

İyi Parti Kongresinde, davetlilere ayrılan tribünde en dikkat çeken isim ise, AKP kurucularından olup, Başbakan Yardımcılığı yaptıktan sonra partiyle yollarını ayıran Abdüllatif Şener oldu.Şener’in görüntüsü kürsüde ekrana yansıtıldığında tüm tribünlerden coşkulu alkışlar aldı.

AKŞENER YANINA GENÇLERİ ALIP OTURDU

Akşener, tribündeki yerine yanına gençleri alıp oturdu.

Sağına İyi Parti'nin Gençlik Kolları Başkanı'nı, soluna ise partinin insan haklarından sorumlu Başkan yardımcısı olan başörtülü partiliyi oturtan Akşener, Türkiye'de başta gençler olmak üzere, muhafazakar-laik-milliyetçi tüm kesimlere mesaj verdi.

PLATFORMDA MADENCİ MAKETİ İLE YÜRÜDÜ

Akşener'in salona girişte yaptığı bir başka jest ise emekçilere oldu. Platform yürüyüşünü tamamlayıp, tribündeki yerine geçmeden önce, önündeki sehpaya konulan madenci maketini alarak, eliyle havaya kaldırdı ve bir süre de onunla yürüdü.

“MÜSTAKBEL CUMHURBAŞKANIM” DİYE SELAMLADI

Kongre divan Başkanı Ahad Andican, Akşener'i “Sayın Genel Başkanım ve Müstakbel Cumhurbaşkanım” diye selamladı. Andican, konuşmasında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüklendi. Andican, “her şerden hayır çıkar” sözünü hatırlatarak, “işte bu şer iktidarından da hayırlı İyi Parti çıkmıştır” dedi.