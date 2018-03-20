Jandarma sözleşmeli subay alımı nasıl yapılacak? İşte 500 jandarma alımı detayları…

Jandarma olmak isteyenleri heyecanlandıracak gelişme geldi. Jandarma Genel Komutanlığı 500 subay alımı yapacak. Subay olmak için gereken KPSS puanı en az 60 olarak belirlendi. İşte Jandarma subay alımına dair merak edilen ayrıntılar...

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak amaçlı farklı alanlarda toplamda 500 kişilik alım yapacağını açıkladı. Duyurusu Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılan ilana göre Jandarma Genel Komutanlığı 500 kişilik alım yapacak. Hem kadın hem de erkek adayların başvurabileceği jandarma kadrolarına alım için herekli şartlar da belirlendi.

JANDARMA ALIMI ŞARTLARI NELER?Tüm yazılar

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Alımı yapılacak Branşlardan mezun olmak veya YÖK tarafından onaylanmış olan Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ( Mezunluk alanlarına ilanın tam metninde bulunan Tablo 2 den ulaşabilirsiniz ), Lisans mezunu olanlar için 27 yaşını doldurmamış olmak ve Lisansüstü mezunu olanlar için 32 yaşını doldurmamış olmak, 2016 veya 2017 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak, 2017 veya 2017 yıllarında yapılan ALES eşit ağırlık puan türünden en az 50 puan almış olmak, Silah taşımasına engel olabilecek herhangi bir problemi olmamak, Belirtilen sağlık yönetmeliğindeki şartları taşımak, Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak, Herhangi bir terör örgütüne ve siyasi partiye karışmamış olmak ve Yapılacak Güvenlik ve arşv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek şartları aranmaktadır.

ÖN BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Söz konusu ilana başvuru yapacak adaylar için başvurular 19 Mart 2018 tarihi ile başlamıştır ve 1 Nisan 2018 tarihinde son bulacaktır. Adaylar başvuru yapmadan önce 50 TL sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir. Ücretin ardından başvuru yapmak için Jandarma Genel Komutanlığı resmi internet sayfası üzerinden www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr adreslerinden e-devlet üzerinden giriş yapılarak başvuru yapılacaktır.

HANGİ BRANŞLARA ALIM YAPILACAK?

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine 500 Subay alımı yapılacak. Alım yapılacak personel branşları şu şekilde:

– Jandarma 377,

– İstihkam 7,

– Muhabere 17,

– İkmal 9,

– Bakım 5,

– Personel 9,

– Maliye 6,

– Pilot 60,

– Tabip Branşında 10, olmak üzere toplamda 500 kişi alınacak.