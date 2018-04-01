‘Kimse yok mu?’ diye diye paraları götürdüler

FETÖ bağlantısı nedeniyle KHK ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneği’yle ilgili hazırlanan iddianamede çarpıcı tespitler yapıldı. Derneğin, ‘ihtiyaç sahiplerine yardım’ adı altında sahtecilik yaptığı belirlendi.

FETÖ bağlantısı nedeniyle KHK ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneği yöneticilerinin, muhtaçlara verilmek üzere bağışlanan, ayakkabı, giysi ve çocuk bezlerini piyasada sattıkları ortaya çıktı. Derneğin hayali yardımlar, sahte bağış makbuzları ve sahte imzalarla ihtiyaç sahiplerine yardım yapılmış gibi göstererek, paraları örgüte aktardığı da belirlendi. Ankara Başsavcılığı'nca 3 şüpheli hakkında FETÖ üyeliği iddiasıyla hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün, “kamuya yararlı dernek” statüsünde bulunan “Kimse Yok Mu” gibi dernekler üzerinden, vatandaşlardan topladığı parayı sisteme soktuğu belirtildi.

ÇOCUK BEZLERİ SATILMIŞ

Derneğin Diyarbakır Şubesi'nde bir dönem lojistik sorumlusu olarak görev yapan Haluk A. da ifadesinde, dernekteki yolsuzluklara karşı çıktığı için işten çıkarıldığını, hayırsever vatandaşlardan gelen ayni ve nakdi yardımların ihtiyaç sahibi mağdur insanlar yerine, dernek yönetimi tarafından kullanıldığını anlattı. Haluk A. dernekte çalışırken, vatandaşlar tarafından yapılan para ve diğer yardımların, sahte makbuzlar düzenlenerek, ihtiyaç sahipleri yerine, yönetim kurulu üyelerince örgüte aktarıldığını söyledi. Savcılık tarafından ifadeleri alınan ve makbuzlarda ismi bulunan vatandaşlar da, makbuzlardaki yardımları almadıklarını ve imzaların da sahte olduğunu söylediler. Bir mağdura ev almak için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan 39 bin liranın yalnızca bin lirasının mağdura verildiği, ayakkabı yardımlarının ayakkabı mağazalarına, çocuk bezlerinin de marketlere satıldığı öne sürüldü.

Bağışçı da bağış yapılan da aynı

Derneğin, Sosyal Destek projelerinden elde ettiği gelirlerin, örgüte aktarıldığını belirten Haluk A.'nın şikayeti üzerine Diyarbakır Başsavcılığınca da soruşturma başlattı. Derneğe yapılan kurban bağışlarına ilişkin makbuzlarda da, bağışçı ve bağış yapılan kişilerin aynı isimler olduğu anlaşıldı. Yardım fişlerinde belirtilen giyim malzemelerinin 2. el olmasına karşın hiç kullanılmamış gibi gösterilerek daha yüksek meblağlarda makbuz kesildiği de belirlendi.