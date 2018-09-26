Kripto FETÖ’cüler ‘Gaybubet’ evlerinde yakalandı

Gaziantep ve Siirt'te, polis ekiplerinin FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında hiç deşifre olmamış şüpheliler de bulunurken 395 bin 355 lira, 3 bin 567 dolar ve 310 euro para ele geçirildi.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı terör örgütü mensuplarının gizlendikleri ‘Gaybubet' evlerine yönelik Gaziantep ve Siirt'te 14 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmalarından arananlar ile örgütte hiç deşifre olmamış şüphelilerin de bulunduğu ‘Gaybubet evi'olarak kullandıkları tespit edilen 14 ayrı adreste yapılan aramalarda 15 örgüt mensubu yakalanarak gözaltına alındı.

ÖRGÜTÜN DÖKÜMANLARI VE PARALARI ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerden ele geçirilen 24 cep telefonu, 3 tablet, 7 laptop bilgisayar, 9 flash bellek, 4 adet hard disk, 16 CD ile 395 bin 355 lira, 3 bin 567 Amerikan Doları ve 310 euroya el konuldu. Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından haklarında işlem yapılan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu 15 şüpheli adli makamlara sevk edilirken bunlardan 9'u tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle, 1 kişi ise Mahkemece serbest bırakıldı. Yakalananlardan 3 şüpheli ise soruşturma ve kovuşturmalarının bulunduğu Erzurum, Malatya ve Hatay’a gönderildi.