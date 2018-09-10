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Makam odasındaki skandal ‘kısır partisine’ soruşturma!

Sözcü'nün manşetten duyurduğu kaymakamlıkta kısır partisi haberi ses getirdi. Kaymakamlık sorumlular hakkında soruşturma başlattı.

android-time 13:14 10 Eylül 2018
Haberler Gündem
Makam odasındaki skandal ‘kısır partisine’ soruşturma!
Sözcü'nün manşetten duyurduğu kaymakamlıkta kısır partisi haberi ses getirdi. Kaymakamlık sorumlular hakkında soruşturma başlattı.

Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Kaymakamlığında “makam odasında gün” düzenlenmesiyle ilgili Sözcü gazetesinde yer alan haberlere ilişkin kaymakamlık soruşturma başlattı.

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Yahşihan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Osman Türkyılmaz’ın eşi Necibe Türkyılmaz makam odasında 11 arkadaşıyla pastalı, kurabiyeli, kısır partisi sosyal medyada paylaşılmıştı. Konuyu Sözcü gazetesi manşetinden duyurdu. Olay kısa sürede Türkiye’nin gündemine oturdu.

Bunun üzerine Yahşihan Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında yer alan ‘Makam odasında gün düzenlediler' haberine ilişkin olarak Kaymakamlığımızın 10 Eylül 2018 tarihli onayı ile inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Son güncelleme: android-time 14:0110.09.2018
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