Meteoroloji’den son dakika sis uyarısı! İstanbul’da sağanak yağış tüm hafta sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son dakika hava durumu raporlarına göre İstanbul'da Pazartesi sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Pazartesi gününden itibaren ülkenin batı ve orta kesimleri sağanak yağışlara teslim olacak. Ayrıca Meteoroloji beş il için sis uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman’ı kapsayan bölgede, yarın sabaha kadar havanın parçalı ve çok bulutlu, Elazığ ve Tunceli’de sabah saatlerinde hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bugün parçalı bulutlu geçecek olan hava haftanın ilk gününden itibaren Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz bölgerinde sağanak yağışlı geçecek. İstanbul, Ankara ve İzmir’de cuma gününe kadar yağışlar sürecek. İşte Meteoroloji’den yapılan son dakika uyarıları ve yurtta hava durumu…

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 10

İstanbul: Parçalı bulutlu 13

Bursa: Parçalı bulutlu 12

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 16

Adana: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21

Samsun: Parçalı bulutlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu 6

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 15

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU