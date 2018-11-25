MPİ Sayısal Loto sonuçları: Çekiliş sonucu bir kişinin yüzünü güldürdü! İşte Sayısal Loto sonucu…

24 Kasım tarihli Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre Sayısal Loto oyununun 1169. çekiliş sonucuna göre büyük ikramiyeyi bir kişi kazandı. Sayısal Loto sonuçlarına göre kazandıran numaralar 1, 11, 14, 20, 30 ve 44 olarak belirlenirken ikramiye dağılımı da belli oldu.

Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur. Bu oyunda 6 rakamı doğru tahmin etmek için her hafta şansını deneyenler heyecanla Sayısal Loto sonuçlarını bekliyordu ve çekiliş sonucu belirlendi. Sayısal Loto oyununun 24 Kasım’da yapılan çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 746 bin 921 lira 40 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. İşte sonuçlar…

24 KASIM SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…

Sayısal Loto oyununun bin 169’uncu hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 746 bin 921 lira 40 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 126 kişi 5 bin 840 lira 5’er kuruş, 4 bilen 7 bin 552 kişi 73 lira 60’ar kuruş, 3 bilen 139 bin 781 kişi de 11 lira 15’er kuruş ikramiye alacak. 6 bilen talihlinin kuponunu Adana’nın Çukurova ilçesinden yatırdığı belirlendi.

SAYISAL LOTO KAZANAN KUPONU TAM 1 YIL SONRA BULDU

Talihlinin loto kuponunu bir alışveriş torbasının içinde bulduktan sonra, oynadığı rakamları internetten kontrol ettiği ve 1 milyon Avustralya dolarından fazla (yaklaşık 2.8 milyon lira) ikramiyeyi kazandığını fark ettiği açıklandı.

Loto talihlisi yaptığı yazılı açıklamada “Eski torbaları doğrudan çöpe atmadığım için memnunum” dedi.

New South Wales eyaletindeki Newcastle kentinde yaşayan talihli bileti 414 gün boyunca unuttuğu için “kendisini biraz aptal hissettiğini” söyledi ve “Parayı bir yıl önce alabilecek olmam beni üzmüyor. En azından şimdi aldım” dedi.

BBC Türkçe’nin haberine göre; talihlinin parayı çocuklarının ev ödemeleri ve torunlarının eğitimi için kullanacağı ifade edildi.

Kazanan kuponun oynandığı bakkalın sahibi Cherly Tuckerman da, talihlinin ortaya çıkmasıyla rahatladığını söyledi ve “Son bir yılda kaç müşterinin talihlinin bulunup bulunmadığını sorduğuna inanamazsınız” dedi.