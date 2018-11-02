Niğde merkezli sahte sağlık ve engelli raporu operasyonu

Niğde merkezli 8 ilde, hastanelerden aldıkları usulsüz ve sahte raporlarla emeklilik ve engellilik işlemleri yaptırdıkları belirlenen kişilere yönelik operasyonda 39 şüpheli yakalandı.

Niğde Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kamu hastaneleri ve özel hastanelerden usulsüz ve sahte hastalık ve engelli raporu alarak emekli olan, engelli kadrolarından işe giren, engelli ve bakım maaşı alan, engel oranlarına göre maaşlarında artış yapmayı amaçlayan, bu şekilde devleti yüklü miktarlarda maddi zarara uğratan kişilerin deşifresine yönelik soruşturma başlatıldı.

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46 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde merkezli Hatay, İstanbul, İzmir, Samsun, Erzincan, Adana ve Osmaniye’de 49 şüpheliye yönelik 46 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. “Engel-Sizsiniz” adı verilen operasyonda, rapor düzenleyen sağlık çalışanı, rapor alan ve bu kişilere para karşılığı aracılık eden şüphelilerden 29’u Niğde’de, 10’u ise diğer illerde gözaltına alındı.

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Niğde’ye getirilen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği, adreslerinde bulunamayan 10 kişinin de yakalanmasına çalışıldığı bildirildi. AA