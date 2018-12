On Numara çekiliş sonuçları açıklanıyor!

On Numara çekiliş sonuçları bu akşam 21.15'te düzenleniyor. Geçen hafta 346 bin liralık büyük ikramiye İstanbul'dan bir kişinin oldu. On Numara oyunu MPİ'nin en çok kazandıran oyunlarından biri... On Numara'da 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanıyor.

Milli Piyango İdaresi, her Pazartesi akşamı On Numara çekilişi düzenliyor. Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda düzenlenen çekilişi http://www.mpi.gov.tr/ adresinden izlemek mümkün. On Numara çekiliş sonuçları ve bu haftaki büyük ikramiye tutarı araştırılıyor. ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI On Numara çekiliş sonuçları 21.15’te gerçekleşecek. Milli Piyango İdaresi; Pazartesi On Numara, Çarşamba Şans Topu ve Sayısal Loto, Perşembe Süper Loto, Cumartesi ise Sayısal Loto çekilişlerini gerçekleştiriyor. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir. İLGİLİ HABER Milli piyango biletleri ne kadar? Yılbaşı çekilişi çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları...

