Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ordu’da çöp ayrıştırma tesisinde parçalanmış erkek cesedi bulundu

Ordu’daki katı atık ayrıştırma tesisinde, çöplerin arasında parçalanmış erkek cesedi bulundu.

android-time 17:37
Haberler Gündem
Ordu’da çöp ayrıştırma tesisinde parçalanmış erkek cesedi bulundu
Ordu’daki katı atık ayrıştırma tesisinde, çöplerin arasında parçalanmış erkek cesedi bulundu.

Olay, Karapınar Mahallesi'ndeki katı atık ayrıştırma tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Altınordu ilçesinden çöpleri toplayan kamyonun içinden çöplerin boşaltıldığı esnada insan bacağına rastlandı. Yetkililerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kamyonda geniş çaplı çalışma başlattı. Kamyondaki çöplerin boşaltılmasının ardından aramalarını sürdüren ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından bir bacağa ve bir kafaya da rastladı.

ORDU'DAKİ KATI ATIK AYRIŞTIRMA TESİSİNDE, ÇÖPLERİN ARASINDA PARÇALANMIŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU. EKİPLERİ ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜYOR. FOTOĞRAF:İHA

ORDU’DAKİ KATI ATIK AYRIŞTIRMA TESİSİNDE, ÇÖPLERİN ARASINDA PARÇALANMIŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU. EKİPLERİ ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜYOR. FOTOĞRAF:İHA

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, cesedin diğer parçaları olan iki kol ve gövdeyi bulmak için çalışmaları sürdürüyor.

FOTOĞRAF:İHA

FOTOĞRAF:İHA

Ekipler, yaptıkları ilk incelemelerde cesedin genç bir erkeğe ait olduğunu belirlerken, olayın cinayet olup olmadığı da araştırılıyor.

İHA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar