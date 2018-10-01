Osmanlı barut depoları özelleştirme kapsamında çıktı

Haliç’i doldurarak sahildeki parka yapılacak meslek lisesi ve kültür merkezi projesi değiştirildi. Değişiklik, 1. Grup Tescilli Yapı olarak kayıtlı Osmanlı barut ve cephane depolarının bulunduğu arazinin özelleştirme kapsamına alındığını ortaya çıkardı.

İstanbul Beyoğlu Sütlüce'de Miniatürk'ün hemen yanında bulunan mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait yaklaşık 29 dönümlük Haliç Parkı'nın 5 dönümlük bölümü meslek ve teknik eğitim alanı, karşısında tarihi eserlerin bulunduğu 4 dönümlük arazi de kültürel ve sosyal tesis alanı ilan edilmişti.

İki parsel arasındaki İmrahor Caddesi de proje için iptal edilmişti. İBB Meclisi'nin 2017 yılının şubat ayında gerçekleştirdiği plan değişikliği, dolgu alanına yapılacak okul ve tarihi eserlerin inşaat şantiyesinin ortasında kalması nedeniyle eleştiri konusu olmuştu.

Eleştirilerin odağındaki plan değişikliği 25 Temmuz 2018'de itirazlar için askıya çıkarıldı. Plana İBB birimlerinden Ulaşım Planlama Müdürlüğü yanlış plan paftaları kullanıldığı için itiraz etti. İBB Meclisi Eylül ayı oturumunda gündeme gelen itiraz oy çokluğu ile kabul edilerek maddi hata düzeltildi. Ancak itiraz başvurusuna ilişkin hazırlanan komisyon raporu, projede dikkat çeken bir değişiklik yapıldığını ortaya çıkardı.

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ'NDEN YETKİ UYARISI

İBB Üstyapı Projeler Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda yapılan plan değişikliğinde okulun yapılacağı parkın karşısındaki 3201 ada 1 parsel “sosyal ve kültürel tesis” yapılmak için ayrılmıştı. Ancak bu parsele yapılacak kültür merkezi plandan çıkarıldı.

Çünkü planlama sürecinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İBB'ye yazı göndererek ‘yetki’ hatırlatması yaptı.

Yazıda “Özelleştirme kapsamına alınan mülkiyeti Sümer Holding A.Ş ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdiren TTA Gayrimenkul A.Ş'ye ait 3201 ada 1 parsele ilişkin imar planı ve parselasyon planı yapma yetkisi idaremiz, imar planı onay yetkisi de Özelleştirme Yüksek Kurulu'na aittir” denildi.

Özelleştirme kapsamındaki bu parselin, planın dışında bırakılması, mevcut kullanım ve yapılaşma koşullarının değiştirilmemesi istendi. Kurumlar arasında yapılan yazışmalar sonucunda Özelleştirme İdaresi'nin yetkisinde kalan parsel planın dışına çıkarılarak proje sadece parka okul yapacak şekilde revize edildi. Bu parselde 1. Derece Kültür Varlığı olarak tescilli Osmanlı Barut ve Cephane depoları yer alıyor. Buraya kütüphane, halk eğitim merkezi, sergi salonu, sanat galerisi, müze, konser, konferans, kongre salonları yapılması planlanıyordu.

İMAM HATİP DE YAPILABİLİR

Şimdi planın son haline göre 29 dönümlük park içindeki 5 dönümlük alana imam hatip lisesi, ticaret lisesi, kız meslek lisesi, pratik sanat okulu, fen lisesi, otelcilik meslek lisesi, öğretmen lisesi polis koleji gibi eğitim tesisleri yapılabilecek.