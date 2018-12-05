Son dakika… Prensin sağ koluna yakalama kararı

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Başsavcılığın talebi doğrultusunda yakalama kararı verdi. Soruşturma kapsamında Arabistan Krallığı adli makamlarınca 18 şüpheli dışında, Ahmet Bin Muhammed El Asıri, ve Saud Al Kahtani haklarında da soruşturma yürütüldüğü, şüphelilerin Kaşıkçı’nın öldürülmesinde Suudi Arabistan Krallığı ülkesinde bulunan planlayıcılar arasında yer aldıklarının tespit edildiği ifade edildi.
PLANLAYICILAR ARASINDA
Haklarında yakalama kararı çıkartılan şüpheliler Ahmet Bin Muhammed El Asıri ve Salıd Al Kahtani'nin gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı “Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürdüklerinin hususunda kuvvetli şüphe bulunduğu anlaşıldığı” vurgulandı.
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