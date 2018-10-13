SON DAKİKA… Adnan Oktar örgütünün kilit ismi tutuklandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz Temmuz ayında düzenlediği operasyonda Adnan Oktar ve Didem Ürer'in de aralarında bulunduğu 192 şüpheli yakalanmıştı. Ancak örgütün 3'üncü ismi Tarkan Yavaş aramalara rağmen bulunamadı. Polis ekipleri haftalarca süren çalışmanın ardından örgütün 3'üncü ismi ve Adnan Oktar'ın sağ kolu Tarkan Yavaş ile Serkan Yumru'yu Eyüpsultan Göktürk Mahallesi'nde gözaltına aldı. Operasyonda 4 şüpheli daha yardım ve yataklık suçlamasıyla gözaltına alındı.
ÖRGÜT ÜYELERİNİN LİSTESİ ÇIKTI
Adreste yapılan aramada, bilgisayar ve dijital malzemelere de el konuldu. Dijital dökümanlarda cezaevindeki örgüt üyelerinin nerede tutulduklarına yönelik bilgiler olduğu belirtildi. Polisin ekipleri Tarkan Yavaş'ın örgüt propagandası içeren görüntülerini de ele geçirdiği öğrenildi. Tarkan Yavaş'ın Temmuz ayındaki operasyon sonrasında bu görüntüleri sosyal medya üzerinden servis ettiği belirtildi. Yavaş'ın izini belli ettirmemek için CD'lere yüklediği görüntüleri örgüt üyelerine elden gönderdiği de öğrenildi. Görüntülerin farklı adreslerden video paylaşım sitelerinden servis edildiği belirtildi. Ayrıca Yavaş'ın örgütteki çözülmeyi engelleme ve itiraflara engel olmaya çalıştığı da iddia edildi.
ADNAN OKTAR BAŞKAN OLACAK!
Örgüt üyelerine “Yakında ad çıkacak. Bu süreç bitecek. Daha çok güçleneceğiz ve Adnan Oktar devlet başkanı olacak” mesajları atıldığı belirtilirken, örgütten şikayetçi olanların sayısının 250'ye ulaştığı belirtildi.
BEŞİ TUTUKLANDI
Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemleri tamamlandı. Adliyeye gönderilen şüphelilerden Tarkan Yavaş'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Diğer bir şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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