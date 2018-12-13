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Son dakika… Afrin’den acı haber! 1 şehit

Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden açılan taciz ateşinde Afrin'deki bir askerin şehit olduğu bildirildi.

android-time 19:06
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Son dakika… Afrin’den acı haber! 1 şehit
Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden açılan taciz ateşinde Afrin'deki bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi. Tel Rıfat’tan bir saldırının gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, “Afrin bölgesinde görevli unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristler tarafından Tel Rıfat bölgesinden yapılan taciz atışları neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Yapılan tacize bölgedeki TSK unsurları tarafından derhal cevap verilmiş ve belirlenen terörist hedefleri yoğun ateş altına alınmıştır. Bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

Şehidin İstanbullu Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo olduğu bildirildi.

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Son güncelleme: android-time 11:2114.12.2018
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