Son dakika haberi… CHP ile İYİ Parti’den ‘yerel seçim ittifakı’ için ikinci toplantı!

Yerel seçimler için CHP ile İYİ Parti'nin teknik düzeydeki ilk görüşmesi bugün yapılacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener önceki gün bir araya gelmiş ve yerel seçimde ittifak konusunu ele almıştı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde bir araya gelmiş, iki liderin yerel seçimde ittifak yapmak için görüşmelere başladığı iddia edilmişti.

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Mansur Yavaş’ın son açıklamalarının her iki lideri de kırdığını öne sürülürken görüşmede Ankara için bambaşka bir ismin gündeme gelebileceği açıklanmıştı. Ayrıca Ankara dışında da ittifak yapılacak şehirlerin belli olduğu öne sürülmüştü. İki liderin arasında gerçekleştirilen bu görüşmenin ardından partiler arası görüşmeler de başladı. Yerel seçimler için CHP ile İYİ Parti’nin teknik düzeydeki ilk görüşmesi bugün yapılacak.

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BÜYÜKŞEHİRLERİ KAPSAYACAK

İYİ Parti ile CHP arasında görüşmeleri süren ittifak yalnızca büyükşehirlerle kısıtlı olacak. İYİ Parti kanadına göre ittifak İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Adana dahil 13-14 büyükşehirde gerçekleştirilirse başarılı olabilir.