Son dakika haberi… FETÖ’nün Medya Yapılanması davasında karar çıktı! Atilla Taş’a 3 yıl hapis cezası

29 kişinin yargılandığı FETÖ'nün Medya yapılanması davasından bir son dakika haberi geldi. Dava kapsamında yargılanan Atilla Taş'a örgüte yardımdan 3 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) medya yapılanması kapsamında aralarında Atilla Taş'ın da yer aldığı davada karar çıktı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında savunmaların tamamlanmasından sonra heyet kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti Atilla Taş'a “terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek yardım” suçundan 3 yıl 1.5 ay hapis cezasına mahkum edildi. gazeteci Murat Aksoy ise 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı.

28 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti, FETÖ üyeliğinden Cuma Ulus, Mutlu Çölgeçen, Ufuk Şanlı ve Seyid Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme tutuksuz yargılanan Ali Akkuş'un tutuklanmasına karar verdi.

Sanıklardan Hanım Büşra Erdal, Cihan Acar, Bünyamin Köseli, Halil İbrahim Balta, Bayram Kaya, Cemal Azmi Kalyoncu, Habib Güler, Ünal Tanık, Seyit Kılıç, Hüseyin Aydın, Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun aralarında olduğu 11 kişiye de aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme, sadece sanık Muhterem Tanık hakkında beraat kararı verdi. Firari sanıklar Sait Sefa ve Bülent Ceyhan'ın dosyaları ise ayrıldı.

Mahkeme 13 kişi hakkında da “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan beraat kararı verdi.

ATİLLA TAŞ’TAN İLK AÇIKLAMA

Kararın ardından sıcağı sıcağına açıklama yapan Atilla Taş ” “Yargı kararıdır, sonuçta saygı duyacağız. Ben her zaman söylüyorum, adalete her zaman güvendim, her zaman inanıyorum. Ben muhalif biriyim. Başka hiçbir şey yapmadım. Muhalefet etmek suçsa ben o kadar suçluyum. Başka bir şey yok” ifadelerini kullandı.