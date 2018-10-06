Son dakika… Kaybolan Suudi gazeteci hakkında savcılıktan açıklama

Suudi Arabistan konsolosluğuna evlilik işlemleri için giren ancak kendisinden daha sonra haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı.

Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamamasına ilişkin soruşturma başlatıldı. “SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ” Açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, “Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda alıkonulduğuna dair iddialar üzerine olay günü derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma derinleştirilerek devam etmektedir” dedi.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.