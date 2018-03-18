20 saat cep telefonuna baktı, neredeyse ölüyordu

Çin'de yaşayan 47 yaşındaki kadın, 20 saat boyunca cep telefonuna bakması nedeniyle ölüm tehlikesi atlattı. Beyninde pıhtılaşma oluşan kadın, üç saat süren ameliyatla kurtuldu.

Çin’de göçmen işçi olarak çalışan bir kadının, 20 saat süre tren seyahati boyunca cep telefonuna baktığı ve bu nedenle de ölüm tehlikesi atlattığı belirtildi. Göçmen işçi olduğu belirtilen 47 yaşındaki kadın üç saatlik ameliyata alındı. Kadın, doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu.

BBC Türkçe’nin haberine göre 20 saat boyunca cep telefonuna bakan kadın, trenden indiğinde zor konuşuyor ve ellerini ve ayaklarını hareket ettirmekte zorlanıyordu. Guangzhou’daki Jinan Üniversitesi Hastanesi doktoru Meng Heng, hemen ameliyata alınmamış olsaydı kadının ölebileceğini söyledi.

Doktor Meng, trenin kalabalık olması nedeniyle kadının sürekli vücudunun bir tarafına doğru eğilip ağırlığını da aynı yöne verdiğini ifade etti.

Doktor Meng, “Trende dolanıp hareket etmemiş. Onun yerine yan yatıp başını da sağa yatırarak sürekli telefonuna bakmış. Bu pozisyonda çok uzun süre durduğu için damarlarında basınç oluştuğu sonucuna vardık” dedi.

Gençler arasında kan pıhtılaşmasının yaygınlaştığına dikkat çeken Doktor Meng, cep telefonu kullanırken aynı pozisyonda çok uzun süre durulmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Hükümete bağlı, Çin İnternet Ağları Bilgi Merkezi’ne göre dünyada en çok internet kullanıcısı 772 milyonla Çin’de.

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