Açlık kan şekeri, vücudun kan şekeri düzeylerini nasıl yönettiği hakkında önemli ipuçları sağlar. Peki, açlık kan şekeri nedir? Açlık kan şekerinin yüksekliği ne anlama gelir? Merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Açlık kan şekeri, en az 8 saatlik açlıktan sonra kanda tespit edilen şeker oranıdır. Belirlen oran şeker hastalığının tanısında kullanılmaktadır. Kişilerde gün içindeki kan şekeri değeri, yemek öncesinde en düşük seviyede olur. Şeker hastası olmayanlarda yemeklerden önceki açlık kan şekeri genellikle 70-80 mg / dl arasında olur. Peki, Açlık kan şekerinin yüksekliği ne anlama gelir? İşte cevabı…

AÇLIK KAN ŞEKERİ NEDİR?

Açlık kan şekeri, kandaki şeker miktarının belirli bir açlık sonrası ölçülen seviyesidir. Açlık kan şekeri seviyesinin 100 mg / dL’den (5.6 mmol / L) az olması normaldir. Açlık kan şekeri seviyesi 100 ila 125 mg / dL (5.6 ila 6.9 mmol / L) olarak kabul edilir. İki ayrı testte 126 mg / dL (7 mmol / L) veya daha yüksekse, diyabetiniz vardır.

AÇLIK KAN ŞEKERİNİN YÜKSEKLİĞİ NE ANLAMA GELİR?

Normal açlık kan değeri 100 mg / dl altında olmalıdır. Eğer test sonucuna göre açlık kan şekeri değeri 126 mg / dl üzerinde olursa, hastaya ikinci bir test yapılması önerilebilir. Farklı bir günde yapılacak testle açlık kan değeri 126 mg / dl üzerinde çıkarsa, hastaya şeker hastalığı tanısı konulmaktadır. Açlık kan şekeri değeri 100 mg / dl ve 125 mg / dl arasında olursa, hastaya ikinci bir test dah önerilir. Bu açlık kan şekeri değeri şeker hastalığı tanısına yetecek kadar yüksek kabul edilmez. Bu nedenle ikinci testin sonuçları da değerlendirmeye alınır. Açlık kan şekeri değerleri karbonhidrat metabolizmasının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır. Bu değerlerin yüksek çıkması halinde, kişilerin diyabet riski açısından araştırılması gerekir.

AÇLIK KAN ŞEKERİ YÜKSEKLİĞİ BELİRTİLERİ

Yüksek kan şekeri insan vücudunun çeşitli belirtiler göstermesine neden olur.

Klasik semptomlar:

– Çok su içme

– Çok sık idrara çıkma, çok yeme veya iştahsızlık

– Halsizlik, çabuk yorulma

– Ağız kuruluğu

– Gece idrara çıkma

Daha az görülen semptomlar:

– Bulanık görme

– Açıklanamayan kilo kaybı

– İnatçı enfeksiyonlar

– Tekrarlayan mantar enfeksiyonları