İzmir’de 22 göçmenin öldüğü kaza hakkında açıklama

İzmir'de 22 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği kazada yaralılardan 10'unun tedavisi DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde sürdüğü belirtildi. DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aynur Akay, "Çocuklardan 2'sinin, yetişkinlerden ise birinin durumu kritik, tedavileri yoğun bakımda sürüyor. Diğerlerinin durumu gayet iyi. Hastalarımızın tamamı Irak vatandaşı ve çocuklardan 5'i kardeş" bilgisini verdi.

İzmir’in Menderes ilçesinde 22 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği kazada yaralananlardan 10’unun tedavisi Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde devam ediyor.

DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aynur Akay, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaza sonrası yaralılardan 10’unun hastanelerine getirildiğini hatırlattı.

Yaralılardan 8’inin çocuk olduğunu aktaran Akay, “Çocuklardan 2’sinin, yetişkinlerden ise birinin durumu kritik, tedavileri yoğun bakımda sürüyor. Diğerlerinin durumu gayet iyi. Hastalarımızın tamamı Irak vatandaşı ve çocuklardan 5’i kardeş. Bunun dışında 5,5 aylık hamile bir kadının durumunu da yakından takip ediyoruz.” bilgisini verdi.

Akay, tedavileri tamamlanan yaralıların İl Göç İdaresine teslim edileceğini sözlerine ekledi.

AA

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