Japonya’da kadın doktor adaylarına ayrımcılık skandalında son durum

Geçtiğimiz haftalarda Japonya, kadın doktor adaylarının sınav sonuçlarının değiştirildiği skandalı ile çalkalanmıştı. Şimdi ise skandalın merkezindeki Tokyo Tıp Üniversitesi ile ilgili yeni bir gelişme var.

Japonya’da aile kurduktan sonra işi bırakmak istedikleri gerekçesiyle kadın adayların sınav sonuçlarının değiştirildiğinin ortaya çıktığı Tokyo Tıp Üniversitesinin başına ilk kez bir kadın seçildi.

Kyodo ajansının haberine göre, Tokyo Tıp Üniversitesi Mütevelli Heyeti, geçen hafta çarşamba günü yapılan seçimde geçerli oyların çoğunluğunu alan 56 yaşındaki Yukiko Hayashi’yi üniversitenin ilk kadın başkanı olarak resmen onayladı.

Tıp Fakültesi Fizyopatoloji Ana Bilim Dalı başkanlığını yürüten Prof. Dr. Hayashi, başkanlık seçiminde üniversitenin haksız muamelesinden etkilenen adayların sorunlarına çözüm bulacağı sözünü vermişti.

Hayashi’nin selefi Mamoru Suzuki ve üniversitenin eski yönetim kurulu başkanı Masahiko Usui, eğitim bakanlığından üst düzey bir bürokratın oğlunun kurallara uygun olmayan şekilde okula kabul edildiğine ilişkin iddialar üzerine temmuz ayında istifa etmişti.

Japonya Eğitim Bakanlığı, geçen ay, kadın doktor adaylarının sınav sonuçlarının değiştirildiği iddialarının kabul edilmesinin ardından diğer tıp fakültelerine giriş sınavlarıyla ilgili inceleme başlatmıştı.

Bakanlık, 81 üniversiteye gönderilen soru listesiyle, son 6 yılda tıp fakültelerine giriş sınavlarında başarılı olan ve fakültelere kabul edilen tüm adayların cinsiyetleri ve yaşlarıyla ilgi bilgi vermelerini istemişti.

Tokyo Tıp Üniversitesinden yapılan açıklamada, iç soruşturmanın, giriş sınavlarında yıllarca kadın adayların dışarıda tutulması ve daha fazla erkeğin doktor olmasının önünün açılması için notların sistematik değiştirildiğini ortaya koyduğu bildirilmişti.

Fakülte ayrıca, bağışta bulunan 19 öğrencinin notlarının yükseltildiğini de kabul etmişti.

AA