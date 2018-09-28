Travmadan sonra kemik dokusunun deriden çıktığı açık yaralanmalarda, kırıklarda veya bir bakteriyel veya fungal enfeksiyon ya da ameliyat nedeniyle kan dolaşımından kemik dokusuna girdiğinde, özellikle deride oluşmuş enfeksiyonlarından sonra görülebilen kemik iltihabı nedir? Kemik iltihabı nedenleri, belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz...

Genellikle çocuklarda görülen ve tıpta osteomiyelit olarak bilinen, çok şiddetli belirtilerle kendisini gösteren kemik iltihabı hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde… Kemik iltihabı (Osteomiyelit) nedir? Kemik iltihabı nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

KEMİK İLTİHABI NEDİR?

Kemik iltihabı (Osteomiyelit), bir enfeksiyondan dolayı kemik iliği ve çevredeki kemiğin iltihaplanmasıdır. Bir kemik enfekte olduğunda, kemik iliği (kemiğin içindeki yumuşak kısım) şişer ve kemiğin kan damarlarına karşı baskı yapar. Kemik hücreleri yeterince kan alamaz ve kemik kısımları ölebilir. Enfeksiyon çevreleyen kaslara ve diğer yumuşak dokulara yayılabilir ve bu da bölgede püyün toplanmasına neden olabilir. Bu apse olarak bilinir.

KEMİK İLTİHABI NEDENLERİ

Bir kemik enfeksiyonu genellikle bakterilerden kaynaklanır, ancak bazen mantar gibi diğer organizmalar da sebep olabilir. Osteomyelitin en sık görülen bakteriyel nedeni Staphylococcus aureus’dur. Diğer bakteriyel nedenler arasında Streptococcus grubu A ve grup B, H. influenzae, koliformlar ve Pseudomonas aeruginosa yer alır. Bunların hepsi, kemiğin derinlerine nüfuz eden uzun süreli açık deri ülserleri veya kemiğe kadar inen travmatik bir hasar ile ilişkili olabilir. Kemikler genellikle iyi korunur ve kolayca enfekte olmazlar.

Aşağıdaki durumlarda kemik enfeksiyonu oluşabilir:

Kemikte travma ya da kemiğin kırılarak deriden çıkması

Kemiği çevreleyen yumuşak dokudaki enfeksiyon alttaki kemiğe yayılabilir.

Kan yoluyla kan dolaşımına taşınması

Dolaşım bozukluğu (diyabetlerde görüldüğü gibi)

Bir enfeksiyon kemiğe birçok şekilde yayılabilir. Kemik ameliyatı sırasında veya deriden dışarı uzanan kırık bir kemik içinden girebilir. Aynı zamanda, diz eklemi gibi enfekte olmuş bir yapay eklemden çevreleyen kemiğe de yayılabilir. Kemiği delen kirlenmiş herhangi bir nesne, bir araba kazasından çıkan bir metal parçası gibi, bir enfeksiyona neden olabilir.

Kaslar veya organlar gibi yumuşak dokudaki enfeksiyon, yaralanmış veya zayıf kan dolaşımına sahip bir bölgede gelişebilir. Enfeksiyon belirdikten sonra, yakındaki kemiğe yayılabilir.

İLGİLİ HABER Kemik veremi nedir? Kemik vereminin nedenleri, belirtileri ve tedavisi...

KEMİK İLTİHABI BELİRTİLERİ

Bir çocuk kan dolaşımından yayılan bir kemik enfeksiyonu geçirdiğinde, semptomlar ateşi ve enfekte kemikte bir miktar ağrıyı içerir. Uzuv, genellikle şişmiş ve hassas hale geleceğinden, etkilenen bölgeyi hareket ettirmek de zor olabilir.

Yetişkinlerde, semptomlar genellikle yavaş gelişir ve omurga omurları sıklıkla enfekte olur. Semptomlar, ağrı kesiciler, ısıtma pedleri veya dinlenme ile sık sık rahatlayamayan ağrı, şişlik, kızarıklık ve ağrıyı içerir. Çocuklardan farklı olarak, osteomiyelitli yetişkinlerin genellikle ateşi yoktur.

kemik iltihabı çevredeki yumuşak dokudan kaynaklanan bir enfeksiyon sonucu gelişirse veya kemikte bir çatlaktan geçerse, kemik üzerindeki alanda ağrıya ve şişmesine neden olur. İltihap bölgede birikecek ve ciltte ya da yakındaki yumuşak dokuda bir apse oluşturacaktır. Yine, bu tür enfeksiyonlar ateşe neden olmaz. Kan testleri genellikle normaldir.

Kişinin enfekte olan yapay bir eklemi varsa, sürekli ağrıya neden olur. Kemik enfeksiyonu uygun şekilde tedavi edilmezse, kronik hale gelebilir.

Ayrıca, enfekte kemiği çevreleyen kas ve deri gibi yumuşak dokuda ağrı ve tekrarlayan enfeksiyonlar da olacaktır. İltihap ayrıca, sinüs denilen yarattığı bir geçiş yoluyla kemikten deri içine ve dışına da boşalır.

Bazen, osteomiyelit (örneğin, kaval kemiğinde meydana geldiğinde) uzun yıllar hatta on yıllarca bile devam edebilir, ancak belirgin olmayabilir. İnsanlar bölgedeki bir yara izinin farkındadırlar ve arada sırada irin görürler, ancak tekrar kapanabilir ve bunu görmezden gelirler.

İLGİLİ HABER Ayak ağrısı neden olur? Ayak ağrısı nasıl geçer? İşte tedavisi...

KEMİK İLTİHABI (OSTEOMİYELİT) TEDAVİSİ

Osteomiyelit tedavisi, enfeksiyonun kemiğe nasıl yayıldığına ve ne kadar derinlemesine nüfuz ettiğine bağlıdır. Kemik enfeksiyonu kandan geldiyse ve yeni bir enfeksiyon ise, yüksek dozlarda oral antibiyotik ilaçlarla tedavi genellikle işe yarar. Doktorunuz, enfeksiyondan sorumlu başka bir bakteri türü belirlemediyse, Staphylococcus aureus’a karşı oral antibiyotik reçete edilir.

Bakteriler yaygın olarak kullanılan antibiyotiklere karşı gittikçe daha fazla dirençli olduklarından, doktorunuz bir kültür oluşturmak için enfeksiyondan bir örnek alabilir. Bu çalışma olasılığı en yüksek olan antibiyotiğin seçiminde gereklidir.

kemik iltihabının nedeni olarak mantar enfeksiyonu şüphesi varsa, o zaman antifungal bir ilaç reçete edilebilir.

Eğer osteomiyelit çok şiddetli ise, önce damar içi antibiyotik almak ve daha sonra enfeksiyon kontrol altına alındıktan sonra oral antibiyotik haplarına geçmeniz gerekebilir. İnsanlar genellikle 4-6 haftalık tedaviye ihtiyaç duyan, tekrarlayan enfeksiyonlar veya spinal omurların enfeksiyonları hariç olmak üzere, 6 ila 8 hafta sürer.

Ciddi enfeksiyonlar için, irin birikmesinin ameliyatla drenajı gerekebilir. Enfeksiyonun çevredeki yumuşak dokudan yayılması halinde, ölü doku ve kemik cerrahi ile çıkarılır ve antibiyotik verilmeden önce aşılama ile alan sağlıklı kemik, kas veya deri ile doldurulur.

Yapay ekleme bulaşırsa, cerrahi olarak çıkarılmalı ve değiştirilmelidir. Antibiyotikler genellikle ameliyattan önce ve sonra verilir. Nadir durumlarda, enfeksiyon tedavi edilmeyebilir ve enfekte ekstremitenin ampüte edilmesi veya eklemin ameliyatla kaynaşması gerekebilir.

Bazen diyabet nedeniyle ayak ülserleri (zayıf dolaşımın neden olduğu enfeksiyonlar) ayakların kemiklerine yayılabilir. Bu enfeksiyonların tek başına antibiyotiklerle tedavi edilmesi genellikle zordur ve bazen enfekte kemik cerrahi olarak çıkarılmalıdır. Bu, diyabetli kişilerin ayaklarının bakımını yapmaları gerektiğini ve kan şekerini normal aralıklarda tutmak için diyetlerini ve tedavi planlarını takip etmelerinin en nedenlerinden biridir. Diyabet kontrol edilmezse, ülser ve kemik iltihabı iyileşemez, bu da ampütasyonlara yol açabilir.