Uyuz nedir? Uyuz hastalığı nasıl tedavi edilir? İşte belirtileri ve nedenleri…

Uyuz hastalığı her yaşta ortaya çıkabilen bulaşıcı bir hastalıktır. Uyuz akar türde bir böcek olan sarkopatların deri altına yerleşmesiyle oluşur. Peki nasıl anlaşılır? Uyuz nasıl tedavi edilir? Belirtileri nelerdir?

Sarcoptes familyasına ait bir çeşit akar türü olan uyuz böceğinin deri altına girmesi ile oluşan uyuz hastalığı şiddetli kaşıntılı paraziter bir hastalıktır. Merak edilen uyuz nedir, uyuz belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir sorularının yanıtlarını derledik. İşte uyuz hastalığı hakkında tüm merak edilenler…

UYUZ HASTALIĞI NEDİR?

Uyuz, küçük bir akar türünün neden olduğu bir cilt hastalığıdır; el, koltuk altı, karın, parmak aralarında kaşıntı ve döküntüye neden olur. Dünya genelinde oldukça yaygın halk sağlığı sorunu olan uyuza mikroskopik bir akar türü olan Sarcoptes scabei neden olur. Böcek benzeri bu akarın deri altına yerleşmesi ile ortaya çıkan hastalık; vücudun farklı bölgelerinde kaşıntı, döküntü ve cilt yaralarına da neden olabilir.

Daha çok hastane, huzurevi, askeri kışlalar, bakım evleri gibi kalabalık ortamlarda teması ile kişiden kişiye bulaşan uyuz hastalığı, sanılan aksine kedi ve köpek gibi hayvanlardan insana bulaşmaz. Özellikle aynı kıyafetleri giyen, aynı yatağı veya aynı havluyu paylaşan kişiler arasında daha kolay yayılan uyuz hastalığı yaş ve cinsiyet ayırt etmeksizin bulaşır. Özellikle geceleri yoğun şekilde kaşıntıyla neden olan hastalık zamanında tedavi edilmediğinde ciltte yaralar oluşturabilir. Tedavisi oldukça kolay olan uyuz hastalığı; genellikle uyuz kremi, merhem ve solüsyon ile kısa süre içinde çözülür.

UYUZ BELİRİTLERİ NELERDİR?

Hastalar ilk olarak gece kaşıntısından şikayet ederler. Bazen o kadar şiddetli olurlar ki, gece uykudan uyandırır. Hastalığın bulaşıcı olduğu bilinmeli, ona göre tedbirler alınmalıdır. Deride oluşan tünel deliklerinin kirle kaplı olması teşhiste önemli rol alır. Tünel ucunda ya da inci tanesine benzeyen veziküller olması dikkat çekici diğer bölümdür. En çok ellerde, ayaklarda, ön kollarda, erkeklerin genital bölgelerinde, %85 oranında görülür.

İLGİLİ HABER Gaziantep'te uyuz alarmı

UYUZ NEDEN OLUR?

Sarcoptes familyasına ait bir çeşit akar türü olan uyuz böceği; deri altına girdiğinde burada yumurtlar; deri altında delikler ve tüneller açarak hızla ürer. Yetişkin dişi uyuz akarı, yumurtalarını derinin üst katmanı olan epidermis isimli cilt tabakasına yerleştirdikten sonra tüm hayatı boyunca insan derisinde yaşayabilir.

UYUZ TEDAVİSİ

Uyuz hastalığın tedavisinde daha çok krem ve losyonlar kullanılır. Uyuz teşhisi konulan kişinin yanı sıra hastanın ailesinin ve hasta ile yakın temasa geçenlerin de tedavi edilmesi gerekebilir. Bu noktada; hastanın yatak örtülerinin, nevresim takımlarının, kullandığı havluların ve kıyafetlerinin ilaçlı tedaviye başlamadan en az 3 gün öncesinden sıcak suda yıkanması ve sıcak kurutma makinesinde yıkanan eşyaların iyice kurutulması bir zorunluluktur. Eşyaların ağzı sıkıca kapalı olan bir torbaya konulması ve en az 72 saat torbada bekletilmesi de uyuz parazitlerinin ölmesi için yeterlidir.

Çünkü uyuz akarları; insan vücudu dışında 72 saatten daha uzun süre yaşayamaz. Uyuz tedavisi esnasında doktor tarafından reçete edilen ilaçların kullanılması oldukça önemlidir. Tedavi esnasında genellikle doktor tarafından reçete edilen vücut krem ve losyonlarının, ilaç reçetesindeki talimatlar doğrultusunda vücuda sürülmesi gerekir. Bazı durumlarda doktor tarafından ağızdan alınan ilaçlar da yazılabilir.