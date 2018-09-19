Amazon nedir? Dev satış platformu Amazon hakkında merak edilenler…

İnternet üzerinden satış konusunda yıllardır özellikle Amerika'da adından söz ettiren Amazon, Türkiye'de de hizmet vermeye başladı. Türkiye'de yeni hizmet verecek olan Amazon'un detayları birçok kişi tarafından merakla araştırılıyor. Amazon nedir?

Farklı çeşitlerdeki ürünleriyle internet üzerinden satış hizmeti veren Amazon 5 Temmuz 1994’te Amerika Birleşik Devletleri’nin Seattle şehrinde kurulmuştur. Amazon adını dünyanın en büyük nehri olan Amazon Nehri’nden alır.

AMAZON NEDİR? KURULUŞ AŞAMALARI…

Amazon.com, işe önce kitap satarak başlayan bir elektronik ticaret öncüsüdür. Bugün Amazon’da, DVD, müzik CDsi, bilgisayar yazılımı, bilgisayar oyunu, elektronik eşya, aksesuar, mobilya gibi farkı türden mallar satılmaktadır. Şirket ayrıca kendi tüketici elektroniği ürünlerini (Kindle e-kitap okuyucular, Fire tabletler, Fire TV ve Echo) üretmektedir. Amazon aynı zamanda dünyanın en büyük bulut altyapı hizmetleri (IaaS) sağlayıcısıdır. Şirket arıca AmazonBasics markasıyla USB kablosu gibi basit ürünler satmaktadır.

Amazon’un Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve İrlanda, Fransa, Kanada, Almanya, İtayla, İspanya, Hollanda, Avustrayla, Brezilya, Japonya, Çin, Hindistan ve Meksika için ayrı alışveriş siteleri vardır. Almanya sitesinde Türkçe dil seçeneği sunulmaktadır. Amazon’un Türkiye sitesi bulunmamakla birlikte çeşitli Amazon siteleri uluslararası gönderim kapsamında Türkiye’ye gönderim yapmaktadır.

Amazon’un son yıllarda yaptığı en büyük atılım, elektronik kitap okuyucusu Kindle’ı piyasaya sürmek olmuştur. Şu anda Kindle 3 adıyla satılmakta olan cihaz, Amazon’un en çok satılan ürünü haline gelmiştir. Ayrıca, Amazon internet sitesinde Kindle üzerinden okunabilecek oldukça geniş bir elektronik kitap arşivi bulunmaktadır. Halihazırda, Kindle ürünleri ve elektronik kitapların satışı Türkiye’de yapılmamaktadır.

Dünyanın en yaygın alışveriş sitelerinden olan Amazon.com'un logosunda yer alan sarı ok sadece bir gülen surat değil, aynı zamanda amazon.com adresinde a'dan z'ye her şeyi bulabileceğinizi söyleyen gizli bir semboldür.

Amazon.com, Alexa.com, Goodreads, a9.com, 43things.com, Audible.com, IMDb ve Twitch.tv gibi büyük İnternet şirketlerinin de sahibidir.

Amazon.com, 4 Eylül 2018 tarihinde 1. Trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmıştır. Apple’dan sonra 1. Trilyonluk piyasa değerine ulaşan 2’ci şirkettir.