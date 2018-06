Dönekler dönüyor…

Bildiğimiz terör örgütlerinden çok daha tehlikeli, çok daha güçlü ve çok daha yaygın bir örgüttür dönekler…

“Dönekler Terör Örgütü” diyelim…

Kısaca; DÖTÖ…

*

Sanatçı ayağı vardır, yargı ayağı vardır, işadamı ayağı vardır, medya ayağı vardır, üniversite ayağı vardır, askeri ayağı vardır…

“Sanat imamı” mesela…

Kim?..

*

Güçleri, dönekliklerinden gelir…

Bu günlerde gidip “Tayyip Erdoğan ilk turda yüzde 60 alacak” derseniz, anında “Şükürler olsun, beraber yürüdük biz bu yollarda” der…

Peşinden bir başkası “Muharrem İnce ilk turda yüzde 60 ile geliyor” desin, ona da “Oh yaşasın… İnce ince, geliyor Muharrem İnce” der DÖTÖ…

Hemen arkasından biri “Meral Akşener kesin kazanıyor” desin, “Eee az çalışmadık” diyebilir…

Fark etmez, seçimden sonra da kim kazanırsa kazansın, “Ben demiştim” gibi büyük bir dönüşle yerini alır…

Siz uzakta kalırsınız…

Bu bakımdan DÖTÖ çökertilemeyecek tek tehlikeli örgüttür…

*

Asla küçümsemeyin…

Türkiye'nin bu hale gelmesinin nedenidir DÖTÖ…

Kötü yönetimler ülkenin içine ederken, güçlerini her zaman DÖTÖ'dan aldılar… Her yıkım, her yok ediş, DÖTÖ'nun alkışları ile gerçekleşti… Bütün bu günahlar DÖTÖ'nun oluşturduğu örtünün altında işlendi…

Bir zamanlar Atatürk'ü dilinden düşürmeyen; hukuk adamları, patronlar, sanatçılar, akademisyenler, üniversiteler, odalar, bürokratlar, paşalar… Laik cumhuriyeti, Atatürk'ü bir kenara atıp dincilerin peşine dönmeselerdi, Türkiye bu günlere gelir miydi?..

*

Dikkat edin; akıbet belli oldukça, iktidarı terk etmeye başladılar…

Kim kazanırsa ona yanaşmak için hazır DÖTÖ…