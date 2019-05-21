ABD ve Rusya Alaska’da karşı karşıya geldi!

Kuzey Amerika Hava Uzay Savunma Komutanlığının (NORAD) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “NORAD savaş uçakları, 20 Mayıs’ta Alaska’da hava savunma teşhis bölgesine giren Rus uzun menzilli bombardıman uçaklarını engellemiştir.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, radara yakalanmama özellikleri sebebiyle hayalet uçak olarak tanımlanan F-22 jetleri tarafından engellenen uçakların 4’ünün Tu-95 tipi bombardıman, ikisinin ise Su-35 tipi savaş jeti olduğu belirtildi.

RUSYA’DAN AÇIKLAMA

Rus tarafı ise konuya ilişkin Rusya Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, Tu-95 tipi bombardıman uçaklarının Çukotka, Bering ve Ohotsk denizlerindeki tarafsız sularda önceden planlanmış sorti yaptığı belirtilerek söz konusu uçakların zaman zaman Alaska açıklarında da uçuş yaptığı teyit edildi.

Açıklamada, “Söz konusu uçaklarımıza belli rotalarında, ABD Hava Kuvvetlerinin F-22 uçakları da eskortluk yapmıştır. Toplam uçuş 12 saati aşmıştır.” ifadeleri kullanıldı. AA